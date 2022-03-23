車諾比核電廠「實驗室被毀」！　烏克蘭控：俄軍搶走放射物

▲ 車諾比核電廠落入俄軍掌控已近一月。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭後隨即攻佔車諾比核電廠，廠內數十名員工淪為人質，一度發生斷電危機，引發核災憂慮，如今又傳出俄軍破壞核電廠內一間實驗室，奪取放射性物質。

綜合BBC、《衛報》報導，烏克蘭國家禁區管理局於當地時間22日晚間在臉書發出聲明指控，俄軍非法佔領「中央分析實驗室」（Central Analytical Labratory），這間實驗室處理放射性核廢料，內有高度活躍的樣本及放射性同位素樣本，現已「落入敵人手中」。

聲明指出，車諾比中央分析實驗室耗資約600萬歐元（約新台幣1.9億元）打造，內有價值不斐的設備，擁有強大分析能力，是其他歐洲國家做不到的。

車諾比所在的斯拉夫蒂奇市（Slavutych）市長福米契夫（Yuri Fomichev）先前警告，核電廠內的食物及為安全系統提供備用控制的緊急發電機的燃料即將用罄，且員工在俄軍槍口下仍須維持核電廠正常運作，承受龐大精神壓力，一旦冷卻系統停止運轉，恐怕引發另一場福島核災，因此請求開通人道主義走廊，讓員工換班並供應所需，因為他們在身體、精神及心理上都非常疲憊，無法集中注意力。根據國際原子能總署（IAEA），他們20日上午開始與其他員工輪替，部分得以返家。

►車諾比恐成「另一個福島」！遭圍困近3周耗盡燃料 市長絕望發聲

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》