澤倫斯基今晚在「日本國會」視訊演說　全程網路直播

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天下午將針對俄羅斯入侵一事在日本國會進行視訊演說，這是日本國會首度有外國領導人發表視訊演說，將全程在日本眾議院官網直播。

日本讀賣新聞、TBS電視台報導，澤倫斯基的視訊演說將在日本時間今天下午6時（台灣時間下午5時）於眾議院第一議員會館的會議室進行，同時透過日本眾議院官網直播。

演說將以烏克蘭語發表，由烏克蘭駐日大使館人員提供同步日語翻譯，預估全程約10到15分鐘，不過上述規畫有可能因當地戰況而變更。

報導指出，這是首度有外國領導人透過遠距視訊在日本國會發表演說。

演說場地共有276席，為參眾兩院正副議長、各會派代表、首相岸田文雄與外務大臣林芳正等人設有座位，其他國會議員可自由入座，另在附近的多用途會館進行轉播，供無法進入會場的議員聆聽。

日本放送協會（NHK）報導，預料澤倫斯基將提及感謝日本實施的對俄制裁等措施，並進一步請求日本提供援助等；日本政府將視演說內容，研商後續因應方式。

另外，在俄羅斯入侵烏克蘭將滿1個月的本月24日，7大工業國集團（G7）將在比利時首都布魯塞爾舉行臨時峰會，岸田今天晚間將啟程前往出席。

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