南韓新兵飛烏克蘭參戰！他受虐「逃兵」成功搭機　從波蘭入境受阻

▲南韓海軍陸戰隊一名20多歲士兵疑因遭隊上前輩辱罵，憤而前往烏克蘭國境加入傭兵團。（示意圖，非本人／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓除了網紅「李根大尉」前往烏克蘭參加國際傭兵團，還有其他8人以同樣目的入境烏克蘭。而一名自稱在部隊內慘遭前輩辱罵的海軍陸戰隊，日前更趁著部隊休假期間，從仁川國際機場搭機飛往波蘭華沙，之後搭乘巴士前往烏克蘭邊境，試圖加入國際傭兵團，不過由於南韓當局已事先聯繫烏克蘭，因此慘遭拒絕入境。

根據韓媒《News1》報導，一名隸屬於南韓海軍陸戰隊第1師團的20多歲士兵A某，21日趁結束休假、返回部隊之際，毅然決然從仁川國際機場搭機飛往波蘭首都華沙，在家屬向軍方通報後，南韓軍方與相關當局才開始掌握A某的行蹤，在南韓外交當局向烏克蘭通報後，A某在波蘭、烏克蘭國境慘遭「拒絕入境」，送回波蘭的邊境檢哨站。

烏克蘭國境守備隊將A某送返波蘭，目前A某被波蘭邊境檢哨站安排停留在某場所，由波蘭定時提供吃食。南韓政府消息人士透露，儘管外交當局與軍方不斷與A某保持通話，勸A某能夠返國，但A某卻透露出堅決反對的意志，目前外交部相關人士仍停留在邊境檢哨站附近，計畫當面與A某面談。

南韓外交部、軍方計畫，在與波蘭的司法互助下，將A某強制遣送回國。

▲南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像，下同）

韓媒《Nocut News》昨（22）日首度披露海軍陸戰隊士兵A某趁休假結束期間從仁川搭機出境、前往波蘭華沙，報導指出雖然現役軍人在出境時須先獲得「國外旅行許可」，但機場根本不可能一一檢查，才會產生疏漏。

A某在通話中表示，「看到（烏克蘭）一般民眾不斷因戰爭而死，身為軍人的我無法坐視這一切發生。雖然俄羅斯無差別攻擊烏克蘭很可怕，但現在早已無法挽回這一切，如果我之後返回韓國，我甘願接受處罰。」

A某於22日接受韓媒《世界日報》電訪時則透露，「原訂上午3時（韓國時間下午1時）挺進前線，但前線砲擊太過慘烈，因此不斷往後延宕。原本我有向烏克蘭駐韓大使館詢問加入外籍傭兵團的事，不過一直沒有接獲聯繫，最後我才逕自前往波蘭。」

儘管A某在檢哨站時表示，是為了「民主主義與和平」而戰，不過他在訪談中卻透露，部份原因與他在軍中遭到不當待遇有關，「雖然我因遭到不當待遇而在軍中寫下『心靈信封』（南韓軍隊內一種向上級密告遭虐待等的制度），但加害人最後只被要求寫下一張悔過書就結束了。之後我反而因為背叛、舉告前輩而慘遭狠罵。」

A某表示，「與其選擇以極端的方式輕生，還不如選擇有意義的死亡！」

據悉，由於烏克蘭在2月13日被南韓外交當局提升旅遊警戒層級至最高的第4級，烏克蘭全境被劃為禁止旅遊國家，若南韓國民無端前往，恐怕觸犯《護照法》，可被判處1年以下徒刑、1000萬韓元以下罰金；不過若被判定犯下「私戰罪」（사전죄），被判處監禁1年以上的可能性相當高。私戰罪指的是，個人在未經政府核准下、且總統與國會尚未發動宣戰下，在國外所引發的戰爭衝突。

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