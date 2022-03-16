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車諾比恐成「另一個福島」！遭圍困近3周耗盡燃料　市長絕望發聲

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 車諾比核電廠先前一度傳出斷電。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭不久後就攻佔車諾比核電廠，廠內數十名員工淪為人質。車諾比所在的城市市長絕望向外求援，因核電廠內的食物及緊急發電機所需的燃料都快耗盡，一旦失去電力，恐怕引發另一場福島核災。

《每日郵報》報導，車諾比所在的斯拉夫蒂奇市（Slavutych）市長福米契夫（Yuri Fomichev）聯絡該報警告，被圍困近3周後，核電廠內的食物及為安全系統提供備用控制的緊急發電機的燃料即將用罄，可能發生「徹底的災難」，且該市面臨人道主義災難，而員工在俄軍槍口下仍須維持核電廠正常運作，承受的精神壓力恐怕引發「新的意外」。

負責管理車諾比核災事故現場周圍「車諾比禁區」（核電廠方圓30公里）的官員也警告，員工為保護公眾安全，日以繼夜工作，如今已經身心俱疲，處於人類可承受的邊緣。

斯拉夫蒂奇是車諾比核災後專為核電廠員工打造的市鎮，目前約有2萬人居住。車諾比在俄國入侵第一天就被從白俄越境的俄軍部隊佔領，俄軍還炸毀一座重要橋梁，使斯拉夫蒂奇留在戰線後方。

福米契夫指出，取暖用的儲備燃料迅速耗盡，供電減少使許多家庭不得不在院子裡生火煮飯。俄軍還破壞一條高壓電纜，使居民長達5天無電可用，直到烏克蘭國家核電公司（Energoatom）14日晚間恢復地區電力。

已退役的車諾比位於基輔以北96.5公里處，其中存放20噸核廢料，必須不斷冷卻，以防止輻射外洩。福米契夫說明，一旦停電，「所有安全系統都得靠發電機供電，但發電機燃料也快耗盡」，令人不寒而慄的是，「若冷卻系統停止運轉，就算只有一下下，我們也會看到另一個福島」，指的就是2011年日本福島核災。

福米契夫請求開通人道主義走廊，讓核電廠員工換班並供應所需，因為他們在身體、精神及心理上都非常疲憊，無法集中注意力，而這對核電廠來說非常危險。

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