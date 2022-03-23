監警棒球場外「指定打擊」　取締改裝及噪音車輛

▲台南市警六分局22日晚上6時，結合交通警察大隊及台南監理站，在台南市立棒球場外，共同實施「監警聯合稽查路檢」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝及噪音車輛產生令人厭惡的噪音或炫目的強光，影響用路人行車安全及破壞良好生活環境，市警六分局22日晚上6時，結合交通警察大隊及台南監理站，在市立棒球場外共同實施「監警聯合稽查路檢」，針對改裝車燈、設高音喇叭、排氣管翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、無照駕駛等違規行為主動攔查檢驗。

監警人員在2小時內共攔查57輛機車，開罰35件，包括違反道路交通管理處罰條例第16條、第18條改裝車輛34件及第21條無照駕駛1件；另外，通報改裝排氣管噪音車輛6件，警方展現執法強度，期改善噪音、改裝車輛違規、擾民情形。

汽機車改裝排氣管、車燈（LED、HID）或拆除消音器等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

市警六分局長許敏能表示，結合監理機關共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查工作，就是希望提醒駕駛人能知法守法、安全駕駛，呼籲民眾切勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛。

未來將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入路段，加強攔查取締，並針對噪音車輛蒐集證據，通報監理機關及環保單位召回車輛檢驗。同時，也將利用各種機會，加強交通安全宣導，促使民眾提升守法觀念，共同維護營造安寧的生活環境及道路安全。