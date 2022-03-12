台3線鹿田段攔查取締改裝車輛　台南玉井警攔87車取缔15件

台南市一名男子10日倒臥中西區府前路一棟辦公大樓旁巷弄的人行道，路人經過以為是酒醉街友，直到走進一看，才赫見男子雙腳變形、滿地是血，嚇得打電話報警。警方到場後，確認男子已明顯身亡，追查才發現死者是隔壁大樓一家保全物業公司的老闆，疑似公司經營困難加上疾病纏身，最後從公司7樓頂墜落。