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台3線鹿田段攔查取締改裝車輛　台南玉井警攔87車取缔15件

▲台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行警監聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行警監聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝車輛呼嘯而過噪音引發民怨，台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行「警監聯合稽查」，針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗，展現執法力度與強度。

▲台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行警監聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，這次聯合稽查勤務攔查各式車輛87輛，開罰改裝車輛2件，無照駕駛1件、越級駕駛2件、擅自變更原規格設備5件、電系設備屬不可變更設備而變更行駛5件，總計15件。

▲台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行警監聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依噪音管制規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人處1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，若有改裝車燈，裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管(翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器)、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

▲台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行警監聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井警分局長林獻力指出，轄區台3線玉井、楠西路段每逢假日皆湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛所引起環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，故玉井分局每月皆會洽請麻豆監理站，至該轄執行防制車輛改裝聯合稽查工作，並請警察局交通警察大隊出動警用大型重機車配合攔查取締，請車主切勿任意改裝車輛排氣管，以免觸法。

▲台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行警監聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市玉井警方會同麻豆監理站聯手出擊，擇定台3線370公里處，執行警監聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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