還民安寧夜！　台南監警聯合取締改裝噪音車開單56件

▲台南市警一分局結合交通警察大隊、台南監理站等權責單位，16日晚上在中華東路後甲圓環處執行聯合稽查勤務，共同取締改裝車輛擾民情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於非法改裝車輛屢見不鮮，嚴重影響用路安全，產生的噪音更破壞社區安靜，為讓市民有良好的生活品質及安寧環境，遏止車輛不當改裝歪風，市警一分局結合交通警察大隊、台南監理站等權責單位，16日晚上在中華東路後甲圓環處執行「監、警聯合稽查」專案勤務，共同取締改裝車輛擾民情形。

依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另外，若有改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

這次聯合稽查勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛56件、召回檢驗49件，通報環保機關召回檢驗者計3件，第一分局亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗。

除市府單位執法外，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，可上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

一分局分局長方國璽呼籲，少數駕駛為追求炫目、氣勢而改裝車輛，卻忽略了不當改裝不僅會有交通安全疑慮，更產生擾人的環境噪音，籲請車主切勿任意改裝車輛排氣管，以維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市。