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社會 社會焦點 保障人權

機車忘拔鑰匙...少年偷走載友兜風　13hr「漫無目的」狂騎百公里

▲警方凌晨1點多發現兩名雙載的青少年，上前攔停發現犯嫌年僅16歲，後座友人也才17歲，兩名未成年嫌犯自稱竊取機車只是為了載朋友玩樂兜風而已。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方凌晨1點多發現兩名雙載的青少年，上前攔停發現犯嫌年僅16歲，後座友人也才17歲，兩名未成年嫌犯自稱竊取機車只是為了載朋友玩樂兜風而已。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局斗南派出所日前跑進一名黃姓男子，急匆匆告訴警員，早上將機車停放至火車站搭車上班，忘記拔鑰匙，等到晚上下班發現機車遭偷，車子是新買的，請求警方協尋愛車。受理案件後，調閱監視器查得2名竊嫌雙載沿省道南下進入嘉義，警方將人逮回後全案依竊盜罪移送雲林地院少年法庭進行調查。

大埤鄉一名黃姓民眾每天騎機車至斗南火車站轉搭火車通勤，3月18日早上照例將機車停放至火車站後站路旁後，卻忘記拔取鑰匙，等到晚上7點多下班，回到斗南要騎乘機車返家時才發現機車不見了，原以為是記錯停放的位置，但幾經找尋後還是沒看到車，才確認是被偷了，因為機車是剛買不到1年的新車，車主心急如焚，便趕緊報案請求警方協尋車輛。

斗南警分局說明，斗南派出所受理案件後，立即就周邊監視器畫面進行清查，雖然案發地點沒有監視器拍到犯嫌行竊畫面，但員警擴大調閱週邊路口、民宅監視器畫面進行過濾，發現2名竊嫌在中午12點多竊得車輛後，便雙載沿省道南下進入嘉義。

警方立即組成專案小組連夜前往嘉義地區調閱監視器，發現犯嫌竟然騎乘贓車一路途經大林、民雄、嘉義市、中埔、水上、太保、六腳、朴子等地，漫無目的兜風且騎乘距離已破百公里，最後在朴子市郊進行地毯式搜索，凌晨1點多發現兩名雙載的青少年，上前攔停發現犯嫌年僅16歲，後座友人也才17歲。

斗南警分局表示，兩名未成年嫌犯自稱竊取機車只是為了載朋友玩樂兜風而已，不曉得後果會這麼嚴重，全案經詢問後已依竊盜罪移送雲林地方法院少年法庭進行調查。

黃姓車主於深夜接獲通知找到車，趕緊前往認領機車，對於警方不眠不休在6小時內尋回車輛並查獲犯嫌，十分感謝警方積極偵辦本案，還特地買來咖啡慰勞專案員警的辛勞。斗南警提醒，停放車輛時請民眾勿將貴重物品擺放機車置物箱內，離開時注意鑰匙有無拔取下來，秉持「鑰匙帶著走、竊賊偷不走」觀念，才是防竊的不二法門。

▲警方凌晨1點多發現兩名雙載的青少年，上前攔停發現犯嫌年僅16歲，後座友人也才17歲，兩名未成年嫌犯自稱竊取機車只是為了載朋友玩樂兜風而已。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方調閱監視器發現機車遭兩名青少年騎走並漫無目地兜風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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