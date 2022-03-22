台南市新增1名新營區父母傳子　少年「打三劑」無症狀感染

▲台南市新增1名新營區10多歲男性COVID-19本土病例案22175，其父母均為確診者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市22日新增1名新營區10多歲男性COVID-19本土病例案22175，為3月13日公布的新營區夫妻檔40多歲男個案21422、女個案21392之子；案22175因案21392於3月13日確診而被匡列為居家隔離者，隔離期滿前由衛生局安排採檢後陽性確診，Ct值22.17。

衛生局指出，新營區個案21392於3月9日出現發燒、喉嚨痛症狀，11日因症狀未改善，自行使用家用快篩，結果呈現陽性，後續至醫院進行PCR採檢陽性確診；案21422為案21392丈夫，3月7日至8日間流鼻水、關節痠痛，12日因案21392確診被匡列為居家隔離者，3月13日採PCR，結果呈現陽性，其子案22175被匡列居家隔離。

案22175為無症狀個案，已接種3劑COVID-19疫苗；因個案可傳染期間都在進行居家隔離，於台南市沒有活動足跡，社區傳染風險較低。自3月11日統計至21日，台南市社區篩檢站共完成9858人篩檢、個案相關接觸者則篩檢1471人，篩檢結果皆為陰性，目前社區當中並無不明感染源；疫情發展已趨於控制，請市民無須過度擔心。

另考量近日國內部分COVID-19本土病例皆有外縣市同餐廳的相同活動史，於宴席間逐桌敬酒、敬茶可能增加傳染風險，建議市民儘量避免；台南市衛生局也建議市民外出仍應全程佩戴口罩、維持適當社交距離，並儘速接種COVID-19疫苗。