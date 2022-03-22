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快訊／北捷軌道起火影片曝光　行控中心竟要司機員儘速通過

記者陳家祥／台北報導

台北捷運近來意外不斷，先是發生手扶梯「大怒神」往下滑的意外，接著同日又爆出疑似軌道起火的事件，引來各界關注北捷的公共安全問題。台北市議員簡舒培22日召開記者會公布影片，根據畫面可見，軌道起火後，行控中心還要求列車迅速通過，質疑未按照工作守則規定應處，將乘客的安全置於風險之中。對此，北捷回應，該日事發原因為鋼軌下方一處絕緣基鈑絕緣失效，確認火勢不大即可通過。

簡舒培與民進黨中正萬華區參選人邵維倫、士林北投區參選人陳賢蔚召開記者會。簡舒培指出，台北捷運11日當天除了電扶梯「大怒神」事件使得30多位民眾受傷以外，同一天在台大醫院站，更發生軌道起火事件。

有民眾向簡舒培辦公室提供影片，指出當天軌道起火事件，行控中心並未按照工作守則「防止列車通過該區域」，將乘客的安全置於風險之中。簡舒培調閱捷運公司的《高運量行控中心工作說明書》，其中明確指示，「當發生站間軌道失火事件時，運務控制員應依『站間軌道失火事件處理流程簡核圖』進行作業及檢核」；且「未確認安全前，防止列車通過該區域」。

民眾爆料的影片中顯示，當司機員回報行控中心後，行控中心在未確認現場火勢，也不知道是哪裡起火的情況之下，沒有按照SOP防止列車通過，反而要求司機員快速通過。此舉無疑是違反該工作守則，置乘客生命財產安全於不顧。

針對議員所指，北捷工務處長洪銘遠表示，11日起火原因是軌道下方絕緣基鈑失效，導致電源洩漏出現熱能，讓基鈑內部耐燃橡膠燒毀產生煙、火，根據新修正的程序，若火勢可控制，列車能依限速40公里通過。

洪銘遠指出，當時列車下無可燃物品，為單一基鈑燃燒，無延燒狀況，評估不影響安全，才讓列車慢速通過，後續會檢討，並加強維修檢測等作為，列車通過符合程序。

洪銘遠表示，北捷通車至今，曾發生基鈑燒毀共8件，其中2015年因火勢較大，要求列車停駛，經滅火並檢討後，修正相關程序及對外說明原由。

▲▼台北捷運台大醫院站11日早上冒出陣陣濃煙。（圖／讀者提供）

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