假借貸騙個資冒辦網銀帳號　缺錢民眾淪洗錢共犯！女主嫌竟交保

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布破獲楊姓女子（32歲）為首的詐騙集團，該集團盜辦民眾的數位網銀帳戶，供對岸假投資詐欺機房非法使用，成功申辦近200個帳戶，刑事局陸續發動3波搜索行動逮12嫌。偵一大隊表示，從去年8月起發現台灣部分網銀資金波動異常，追查發現有詐騙集團透過臉書社團刊登假借貸訊息騙取被害人個資，藉此冒辦網路銀行帳戶，這些帳戶流入詐騙集團洗錢水房使用。

▲刑事局偵一大隊22日宣布破獲假借貸騙個資冒辦人頭帳戶的詐騙集團，並逮捕楊姓女主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，該盜辦數位帳戶犯罪集團，主嫌是有偽造證券前科的32歲楊女，利用臉書社群平台刊登低門檻放貸廣告，吸引急需用錢的民眾詢問，透過協辦貸款、搞定銀行照會等藉口，詐騙被害民眾雙證件和個資。

▲刑事局偵一大隊22日宣布破獲假借貸騙個資冒辦人頭帳戶的詐騙集團，逮捕余姓車手等人。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團利用這些個資，廣向台灣民間銀行申辦數位網銀帳戶，並在全台20多處商務中心租借短期辦公室收件，作為接收銀行寄發金融卡地點、並作為犯罪斷點，等到歹徒帳戶開通後，便成為大陸假投資詐騙的收水洗錢人頭帳戶。刑事局調查發現，歹徒透過這一手法成功申請于200個網銀帳戶。

大陸詐騙集團與楊女勾結，透過對岸假投資詐欺機房，利用帥哥、美女假談戀愛騙投資方式，亂槍打鳥結識被害人，誘騙被害人投資假基金APP平台，以各種藉口凍結其帳號，款項匯入網銀帳戶後，再由台灣方的余嫌等車手等人持人頭戶金融卡，提取贓款獲利。

▲刑事局偵一大隊22日宣布破獲假借貸騙個資冒辦人頭帳戶的詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

警方清查發現總計有超過80人受害，總財損總金額約新台幣2000萬元；其中一名中部的投資客個人投入百萬元金額，不僅血本無歸還求償無門。

警方從去年11月起到今年3月發動3波搜索行動，分別在台中市、雲林縣、高雄市逮捕查緝集團成員12嫌，現場查扣不法所得94萬餘元，以及作案手機21支、平板3台、金融卡23張和人頭卡83張等證物。警詢後依涉詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、偽造私文書等罪，將楊女等12嫌移送桃園地檢署偵辦，其中5嫌遭裁定羈押，楊姓女主嫌等7人分別以5萬至10萬元不等金額交保。

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