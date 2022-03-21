等了4年！麥當勞「神級漢堡」重磅回歸　鐵粉嗨翻：每天都去吃爆

記者蕭筠／台北報導

等4年了！人氣速食品牌「麥當勞」今（21）日於臉書粉專驚喜預告「1神級漢堡」即將在3月23日重磅回歸，並曝光漢堡圖，鐵粉一看瘋喊「是板烤雞腿堡」，掀起超高討論，不少人更是直呼「每天都去吃」、「爽啊」，討期待值爆表。

▲麥當勞驚喜宣布神級漢堡回歸。（示意圖／記者湯興漢攝）



▲麥當勞在臉書粉專發出回歸文。（圖／翻攝麥當勞臉書粉專）

麥當勞的「板烤雞腿堡」被網友票選為最想再吃到的漢堡之一，選用整塊鮮嫩去骨雞腿排搭配秘製燒烤醬，接著夾進萵苣等生菜，大口咬下超滿足，不過這顆漢堡在2018年宣布停賣，4年過去，今（21）日麥當勞臉書粉專驚喜宣告回歸消息，雖然沒有寫出回歸漢堡名字，但短短1小時就引來千位網友嗨喊：「板烤雞腿堡！」而預計限時回歸時間是3月23日起。

也有網友在PTT興奮以「板烤雞腿堡要回來啦！！！！」發文分享，表示睽違4年終於又等到了板烤雞腿堡，讓他直呼：「這是2022以來最好的消息阿！」貼文也有大批網友留言「喔喔我的最愛」、「吃爆！每天都去吃」、「爽啊」。

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