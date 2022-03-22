全球最常用！東航波音737-800墜毀廣西　同機型4年前才釀出人命

▲中國東航波音737客機21日失事墜機。圖為東航2016年一架波音737-800型編號B-1791客機於廣州升空。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

中國東方航空（簡稱東航）一架載有132人波音737客機於21日下午墜毀廣西，事故原因尚未確認。據CNN報導，墜毀班機型號為737-800型，儘管與被全球停飛737Max不同，卻是目前最普遍使用的波音飛機，屬於「波音新世代」（737NG）系列，而美國當局曾指出737NG機型存在安全問題，4年前還有乘客不幸罹難。

▲中國東航波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落，山區發現機身殘骸。（圖／路透）

根據CNN指出，第三代「波音新世代」（Next Generation，737NG）包含737-600~900，東航失事班機就是同系列的737-800型，機齡6.8年。航空分析公司Cirium數據顯示，全球服役中的波音737-800共有4502架，是目前最被廣泛使用的一款波音飛機，也是美國最常見的飛機型號，美國仍在役的就有795架，中國則有1177架。

以全球範圍來看，波音737-800也是世界上第二常用的機型，僅次於歐洲空中巴士集團（Airbus，EADSF）製造的A320機型。

▲波音737迄今一共推出至四代，然而第四代的737MAX機型卻造成致命空難。（圖／達志影像）

報導稱，較新的第四代波音「737MAX」因設計缺陷造成2起致命空難，被全球停飛20個月，儘管波音737-800是相對舊款的機型，不具備導致737MAX墜毀的缺陷，但美國監管機構曾指出737NG飛機存在「未達到停飛等級」的安全問題。

2018年，美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-700客機因引擎風扇葉片損壞，導致部分的引擎蓋撞擊機身，而打破一扇窗戶，機艙迅速減壓，雖然最終飛機安全著陸，但坐在窗邊的一名女性卻不幸罹難。

▲美國西南航空一架波音737-800客機2017年於洛杉磯國際機場。（圖／路透）

美國運輸安全委員會（NTSB）2019年曾建議波音重新設計引擎蓋，波音公司也同意採納。當時還發現，部分老舊飛機固定機翼的零件出現裂痕，導致部分737NG系列飛機暫時停飛。另外，其他與波音737-800有關的致命事故，是由於在惡劣天氣中降落時錯過或偏離跑道所致。

報導補充，根據航空安全網（Aviation Safety Network）指出，自2010年以來，中國的航空公司未曾發生過導致死亡的飛行事故。波音公司21日聲明，目前正在與美國和中國的安全部門合作進行調查。

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