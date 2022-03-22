東航墜機家屬哭斷腸　他計畫與「8年女友」結婚卻生死未卜

記者蔡儀潔／綜合報導

東方航空一架載有132人的客機昨（21）日在廣西梧州墜毀。一名失聯乘客的家屬透露，自己28歲的哥哥原本要在下半年，與相戀8年的女友結婚，如今卻生死未卜。另一名遇難者的摯友則表示，兩人約好了22日要一起吃餐，得知事故後非常痛苦。

▲失事飛機遇難者家屬集中坐在臨時隔離的專用區域等待消息。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，一名叫小夏的家屬透露，出生於1994年的哥哥在失事航班上，他獨自從昆明回廣州與家人團聚，卻沒想到飛機墜毀，而父母年事已高，膝下只有一兒一女，目前只能勸年邁的老人不要看抖音以免看到新聞。

小夏表示，哥哥與女友相戀8年，原定下半年結婚，「好幾年都沒見過哥哥了，還說下次見面要一起喝酒，不醉不歸」，現在只能僥倖等待救援結果，「或許以後再也聽不到哥哥對我說，有困難找哥，能幫的哥都會盡全力。」

▼廣州白雲國際機場T1航站樓特別設立事故航班乘客家屬接待區。（圖／翻攝自微博）

另外，小林則透露，自己從小到大的好友在失事航班上，之前還曾發訊息聊天，「約好了一起吃飯」，現正與其他同學聯繫，準備去廣西。

▲飛機墜毀在山林間。（圖／新華社）

據早前報導， 東方航空一架波音737客機21日在執行昆明至廣州航班任務時，於廣西梧州墜毀，機上共有132人仍生死未卜。據瞭解，廣州白雲國際機場T1航站樓特別設立事故航班乘客家屬接待區，以進行名單核對，不過現場不斷傳出痛哭哭聲，甚至有家屬哭癱在機場座椅上，場面令人鼻酸。