東航空難！　廣州昆明兩地機場旅客排長龍退票：嚇到了

記者魏有德／綜合報導

東航MU5735班機從昆明長水機場出發飛往廣州白雲機場昨（22）日發生空難事故，機上132人仍生死不明，引起全球社會關注。事故發生後，白雲及長水機場都出現旅客排隊退票的情況，有旅客表示，聽說航班出現事故，決定退票改乘高鐵：也有旅客認為，被這次事故嚇到了，但航班正常的話，還是願意按計畫出行。

▲廣州白雲機場旅客辦理退票。（圖／翻攝N視頻）

《澎湃新聞》報導，21日傍晚，東方航空將涉事航班的乘客家屬都安排在T1航站樓27至28號門區域，現場用應急牌遮擋，圍出「臨時接待區」，可以看到目前裡面已經有部分失事航班的乘客家屬在等候，部分工作人員在安撫家屬情緒。

▲廣州機場用應急牌遮擋，讓東航空難乘客家屬不受打擾。（圖／翻攝澎湃新聞）

事故發生後的雲南長水機場，東方航空櫃台前也聚集不少乘客，處理退票和改簽的相關事宜。一名前往河南鄭州的旅客指出，航班已臨時取消；另一名前往湖北襄陽的旅客則表示，原本乘坐的東航航班臨時取消，現在得退票改搭隔天的高鐵。

▲昆明長水機場旅客退改票。（圖／翻攝極目新聞）

這起空難事故發生在昨（22）日下午，東航MU5735班機在廣西梧州上方突然失聯，隨後便傳出飛機已墜落在藤縣山區，機上含空勤組員共132人至今仍生死未卜。據了解，事故地點天氣狀況不佳，救難人員仍持續搜救及調查事故發生原因。

