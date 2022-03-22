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大陸 大陸焦點 特派現場

東航「直線墜落」4大疑點　飛行員揭關鍵在升降舵

記者黃翊婷／綜合報導

中國東方航空波音737-800型客機21日下午在廣西梧州藤縣墜毀，機上132人狀況不明。中國一名民航飛行員在網路上PO出一篇分析文，並指出這次東航空難的4大疑點，分別為失事班機在短時間內由8000公尺高空直線墜落、駕駛員未發出求救訊號、失事時間點正好剛解除自動駕駛、機齡6.8年難以想像是機件故障引起，但現在最重要的事情是搜救，盡力找尋倖存者，同時搜索黑盒子，才能釐清當時機艙內到底發生了什麼事。

▲▼ 廣西墜機,東航航空,東航墜機。（圖／翻攝自微博）

▲失事班機在短時間內從高空驟降。（圖／翻攝自微博）

墜機事故發生後，一名自稱是民航飛行員的網友在中國問答網站「知乎」發表一篇分析文，內容提到，失事的班機MU5735是美國波音公司生產的737-800型客機，如果全部是經濟艙，可以坐190人左右，如果分成商務艙和經濟艙，大約可以坐160人。而根據現階段已知的資訊顯示，該班機上共有123名旅客及9名機組人員。

飛行員表示，飛機是在下午2時22分左右出現異常，3分鐘後就沒有任何反應，從航線與速度來看，飛機是從將近8000公尺的高空直線掉下來的，但駕駛並未發出求救訊號，民航飛機一般都會有兩名駕駛，如果該班機沒有發出求救訊號，代表飛機是在一瞬間發生意外，兩名駕駛同時出事才會出現這樣的情況。

飛行員指出，1994年曾發生一起類似的空難，一架由西安飛往廣州的航班WH2303於空中解體，機上160人全數罹難，解體前機艙曾出現異常情況，機長進行處理並報告，接著飛機突然解體，由此可見，這次MU5735航班的情況更加突然，但詳細狀況還要等到民航總局公布調查報告才能知曉過程。

▲▼東方航空,東航客機墜毀。（圖／翻攝央視）

▼▲搜救人員找到失事班機的殘骸。（圖／翻攝自央視、新華社）

▲▼東航MU5735失事墜毀。（圖／新華社）

飛行員說，他認為最有可能是升降舵故障引起的，波音工程師曾說，「波音飛機有更多的駕駛樂趣」，也就是說，飛機交給駕駛操控的部分比較多，梧州上空正好就是解除自動駕駛，準備手動操控開始下降高度的時刻，如果是在此時出現升降舵故障，完全有可能導致這次空難。

飛行員提到，發生事故的飛機機齡為6.8年，相當於正值青年成熟期，不是什麼老舊殘弱，「發生這麼突然的意外，真是很難想像是機件故障引起的。」

▼班機在廣西梧州藤縣上空失聯墜毀。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 廣西墜機,東航航空,東航墜機。（圖／翻攝自微博）

而目前最重要的事情就是搜救，盡力尋找倖存者，飛行員認為，同時另一件重要的事情是搜索黑盒子，黑盒子分為駕駛員座艙錄音器和飛行資料紀錄器，前者能記錄駕駛從起飛到著陸的對話，哪怕駕駛來不及和地面通報，也能從錄音中找到當時機艙內到底發生什麼事的線索；後者可以記錄飛行時的各種資料數據，就算發生突然爆炸等極端事件，最後的數據包含聲音，都能被記錄下來。

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