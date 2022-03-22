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漁港吃生魚片「比較新鮮又便宜？」　PTT一面倒笑了！內行吐實情

▲▼生魚片,鮭魚,鮪魚,旗魚,海鱺。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣很多人愛吃生魚片，尤其鮭魚的擁護者眾，就有網友不解發問，「去漁港吃鮭魚生魚片，也不會比較新鮮吧？」這番話掀起熱議，也釣出內行直言，「去漁港吃鮭魚幹嘛。」

網友在PTT提到，「有些人愛吃鮭魚生魚片，結果去台灣的各漁港也吃鮭魚生魚片，吃完還說很新鮮、很便宜；不過，台灣的漁港基本上沒有船是在捕鮭魚的吧？」

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他接著表示，在漁港吃的鮭魚，應該和都市裡吃得一樣，都是進口的才對，「理當來說，在市內貴一點的地方，應該會是最新鮮的才對？」

對此，鄉民紛紛回應，「去漁港吃鮭魚幹嘛」、「廢話，都一樣冷凍的」、「市場生魚片店的鮭魚才是CP最高的」、「台灣近海又抓不到鮭魚」。

另外，也有內行表示，「每天空運進口的啦！我在機場上班，箱子上裝箱時間到台灣都過好幾天了」、「其他魚有差啊，很多都是看今天有什麼貨，就切什麼給你」、「鮭魚就幾個大盤負責進口，爭鮮的鮭魚基本上CP值最高」。

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