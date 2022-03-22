買「都會風枕頭套」收到變全白！客服喊正常...原因超離奇

▲收到全白色的枕頭套。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

一名買家日前網購一組枕頭套，不過賣家有先聲明，商品顏色僅供參考，可能會有誤差，原本她覺得無妨，怎料竟成了天選之人，收到一組「完全空白的」，事後店家的回覆也讓她哭笑不得。

網友在PTT分享此事，表示姊姊前陣子在蝦皮買了組枕頭套，看起來沒什麼問題，商品備註上也有寫明，「商品顏色僅供參考，色樣會因電腦螢幕設定不同而有誤差，顏色以實際商品為主。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，店家也進一步解釋，「枕頭套花色於製作中為隨機裁切區塊，不一定與圖片上切的位置一樣，介意的客戶們請斟酌下單。」

▲客服的回應更讓人傻眼。（圖／翻攝自PTT）

她認為，隨機一點沒差，結果收到實品時，還是傻眼到不行，「竟然是一組完全空白的。」不僅如此，當她私訊詢問時，客服竟回，「不是隨機喔！是剛好這塊布上面就是這個顏色，枕頭套的地方就是這樣。」

看到姊姊的對話截圖，原po瞬間笑噴，忍不住幫翻譯「表示...啊妳就是衰啊，剛好隨機裁切到完全空白那塊。」

對此，鄉民紛紛笑回，「你被騙了...這種都是印花的，根本沒有所謂裁切問題，若是有，那整批都是NG錯版品。若是滿版那種，才會有裁切問題，但大約1-2尺就會重複」、「夠幽默」、「這你也信」、「你被唬了，這根本是拿素色當花色賣吧」、「這種說法你也信」、「唬爛，什麼垃圾賣家」。