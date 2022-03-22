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安卓粉被價格吸引「想換iPhone SE3」！果粉搖頭　曝1致命缺點

▲iPhone SE3。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone SE3台灣售價1萬3900元起。（圖／記者陳俐穎攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone SE 3正式開賣，由於低價位配上最快速的A15處理器，預購時就十分受到歡迎，目前也是蘋果陣營中5G手機唯一支援Touch ID指紋解鎖的機型，就有網友表示，一直以來都是用安卓手機，這次被價格吸引到，想換iPhone SE當作蘋果的入門機，對此，許多網友提出1致命傷，勸原PO再想一想。

原PO在PTT發文，「這次的iPhone新機值得買嗎？」一直以來都是用安卓系列的手機，看到iPhone SE的價格後很心動，「才一萬多很便宜，而且很多顏色」，打算買來當作備用機，或是蘋果的入門機，詢問網友們「CP值高嗎？」

貼文一出，網友們狂搖頭表示螢幕僅4.7吋太小了，「我已經回不去小螢幕了」、「螢幕是真的不行」、「螢幕真的太小」。其他人建議，「備用機隨便就好了，要iOS入門去收台7或8玩玩，再賣出去」、「iOS不適合當備用機，很多APP不能用」、「直上Pro Max不會後悔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們認為，螢幕太小是硬傷。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友認為可以買，「有指紋解鎖，可以了」、「可以買啊，cp值很高，我家用過SE跟SE2，其實不玩遊戲平常就是看影片，瀏覽網頁通訊軟體，都非常順」、「你在台北可以去直營店玩玩，我的SE頭好壯壯換顆電池就復活了，現在是備用機」。

本站曾報導《iPhone SE3正式開賣！3C達人建議「這四款」機型用戶可換機》，3C達人Tim哥建議，如果原先使用iPhone 8以下機型，與前一代iPhone SE的消費者都可以考慮換機，因為原先都習慣Touch ID，或是手機快壞了卻很想換下一代旗艦系列iPhone 14、15系列，也可以先購入iPhone SE3。

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