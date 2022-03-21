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全國首座韌性都市林「新北中和公園」　打造共融遊戲場超吸睛

▲全國首座韌性都市林「新北中和公園」。（圖／新北市農業局提供）

▲全國首座韌性都市林「新北中和公園」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市在人口稠密都市地區，透過打造韌性都市林，為市民朋友降低極端氣候造成的衝擊，且能舒緩心情、促進健康，假日想吸收芬多精、逃離都市壓力及喧囂的市民朋友，不用舟車勞頓跑到山區，中和公園（又稱四號公園、823公園）是一個很棒的選擇。

面對強烈降雨、乾旱或不正常的氣溫變化等極端氣候衝擊，我們需要有緩衝的能力，還要具備從衝擊中復原能力，這就是「韌性」，韌性都市林特別之處，不單單只是保護都市維生系統，更有多重生態與社會效益，是具備森林多層次結構以及多樣性組成的森林生態系，如同海綿一般的生命體。

▲全國首座韌性都市林「新北中和公園」。（圖／新北市農業局提供）

▲中和四號公園韌性都市林示範區。

中和公園（又稱四號公園、823公園）位於中安街、永貞路、安樂路及安平路間，接近永安市場捷運站，交通便利，公園佔地約11公頃，近年由林業試驗所、國立臺灣圖書館、新北市中和區公所及新中和社區大學攜手合作，於公園內打造全國首座韌性都市林，選植台灣金絲桃、台灣赤楊、豆梨、香楠、烏來杜鵑等多種台灣原生種植物。

不僅增加都市內綠覆率、植栽組成層次、生物多樣性與改良土壤質地，更可緩解都市熱島效應、吸收二氧化碳、製造氧氣與芬多精、吸附空氣汙染懸浮微粒等生態服務，將有助於建構更具生態韌性的都市森林，提升環境品質，更讓所有居住在城市的人們都能多多認識台灣這片土地所孕育出的寶貴原生種植物。

▲全國首座韌性都市林「新北中和公園」。（圖／新北市農業局提供）

▲中和四號公園內的共融遊戲場，也非常豐富有趣。

在欣賞美麗都市森林同時，公園內共融遊戲場也很吸睛喔！其中包含兩座巨大書本主題磨石子溜滑梯，溜滑梯設有無障礙通道，在通道邊設置有像是拼圖板、水畫牆及哈哈鏡等遊具，讓身障孩童也能同樂，人造草地鋪面設置有單人鞦韆、雙人鞦韆、鳥巢式鞦韆及座椅式鞦韆，大沙坑則設置有沙盤遊戲組、旋轉杯等設施，相當豐富有趣。

景觀處表示，雖疫情已趨穩定，為維護大眾健康，提醒民眾於公園活動時，需持續保持社交距離、戴口罩及勤洗手的防疫習慣，保護自己和他人的安全。未來新北市政府亦將持續提供市民更多美好的公園休憩空間，讓新北市更加樂活宜居。

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