「反質詢」議題藍綠隔空交火　呂家愷痛批卓冠廷不做功課

▲新北市長侯友宜。（圖／記者吳康瑋攝）

記者郭世賢／新北報導

日前行政院長蘇貞昌在立法院「反質詢」立法委員蔣萬安，使在野民意代表不滿引發爭議，新北市議員參選人呂家愷18日下午在臉書貼文表示，蘇貞昌院長「反質詢」無疑是傷害民主。對此，同選區的新北市議員參選人卓冠廷，晚間雖回擊翻出侯友宜反質詢前例，卻又在短短不到3個小時的時間內慘遭打臉，被呂家愷痛批「不做功課」，提醒卓冠廷該把兩場質詢內容完整了解。

呂家愷表示，蘇院長的回應「法律沒有規定不能反質詢」令人無法接受，法律規定是社會價值的最低標準，拿最低標準檢視自己的行為，對比身為最高行政首長的身分，十分不妥。而立法院長游錫堃「立委要攻守兼備」、「充實自己才是上策」等言論，亦是完全沒有檢討、傲慢的態度，國會殿堂淪為答非所問、強辯嘴砲的戰場十分遺憾，並點名同選區的新北市議員參選人卓冠廷表態。

卓冠廷則是在晚間舉出新北市議員何博文，於議會質詢期間強逼新北市長侯友宜，對共機擾台議題表態的例子。結果在短短不到3個小時的時間內慘遭打臉，呂家愷痛批卓冠廷不做功課，把新北市長侯友宜和行政院長蘇貞昌兩個案例相提並論，並提醒卓冠廷該把兩場質詢完整內容。

▲蔣萬安11日質詢蘇貞昌時，與對方有段言詞交鋒。（圖／合成照／記者屠惠剛攝）

對此呂家愷認為，當時侯友宜市長在何博文議員的質詢中，撇開莫名其妙的提問外，始終圍繞在「保衛國家」議題的主軸上；反觀蘇貞昌院長在蔣萬安委員的質詢裡，打了一個粗魯的太極，自以為四兩撥千金，實則藐視國會殿堂，這就是兩者本質上最大的不同。

呂家愷也反問，如果卓冠廷認為議場上不能亂問，那問「新北市長」共機擾台是怎麼回事？怎麼不問問蔡英文總統？又如果卓冠廷覺得反質詢在特定條件下，也就是亂問的時候是被允許的，那麼侯市長這樣回應，也只是剛好而已。

呂家愷進一步表示，議場上民意代表要問建設性的問題和監督，而地方首長或是政務官，要在範圍內針對問題去回答，為自己的政策、成效做辯護，並強調不管是誰都要尊重民主，扮演好自己的角色。

隔空交火也引起網友討論，紛紛同情何博文無妄之災，宣布不選了還被砲火連累，其他留言也提出質疑，「冠廷可以認真做功課嗎？」、「湧言會的能力果然只有嘴砲，問政沒半步欸～」、「全臺跳電，院長羞辱立委；共機擾臺，議員挑釁市長。這種執政邏輯，怕是連曾任市政化妝師的人都難自圓其說，ㄎㄎ」、「到底是什麼邏輯=.= 兩場質詢內容完全不同，前新聞局長的邏輯真的笑死」、「共機擾台，干新北市長的事；全台跳電，不干行政院長的事。這邏輯真的好棒」。

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