被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

▲這名教師認為，近幾年孩童愈來愈常出現專注力問題，向家長反應，還會被嗆。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

隨著3C產品愈來愈普遍，接觸的年齡也逐漸下降。一名幼兒園教師日前訴苦，由於孩童愈來愈常接觸3C產品，專注力也因此出現問題，向家長反應，卻被嗆聲「我有付學費給你耶」，導致教學熱忱不斷消失，貼文曝光後，也引起同行共鳴。

這名教師在「靠北幼稚園」分享，現在的孩子大多是3C寶寶，也因此常常出現專注力方面的問題，常常一句話說了10次，還是無法理解、甚至聽不到。

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這名教師指出，若向家長反應，對方不是當作沒聽到，就是覺得老師特別針對，等到發現狀況嚴重時，反而又回頭怪老師，當時沒有把狀況描述得嚴重一點。

若發現孩子課業跟不上，老師會向家長建議，可以幫忙複習功課，並陪同到戶外運動，卻被以「沒時間、我很忙」等理由拒絕，甚至還有家長嗆聲「我有付學費給你耶」，憑什麼要幫忙複習功課。

▲老師面對這種狀況，感到十分無力，每天過得提心吊膽。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



這名教師說明，已經非常注意孩子的狀況，但還是常常發生眼睛不注意看、或是橫衝直撞導致受傷的狀況，向家長解釋，還會有家長認為，這樣孩子在學校很可憐，承受了許多壓力，導致每天下班都提心吊膽，不曉得隔天會不會有家長來興師問罪，或是發生什麼奇怪的事，任職至今已有10年，熱忱不斷被磨滅。

這名教師認為，現在的教育環境，讓老師的處境十分可憐，學校還想拼招生，會威脅「一定要收很多學生」，恐怕過幾年以後，就沒人想當幼兒園老師了。

貼文曝光後，也有不少同行深有同感，「有問題，我只會在聯絡本上告知（只是為了保護我自己），因為我已經善盡告知的義務。真正有心的家長講一次就會去做，其餘ㄍㄟ共欸」、「因配合主題請家長親子創作一個作品，家長竟然跟小朋友說：爸爸有給老師錢，叫老師做就好」、「我是安親老師，也是媽媽，也是家長，安親班的情況也是一樣，但安親多一個成績壓力，我很認同這位老師說的話，老師您辛苦。」

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