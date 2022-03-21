破解超級颱風成因！台大特聘教授獲選「國家講座主持人」

▲台大大氣系特聘教授林依依（左三）帶領團隊破解超級颱風的成因，獲選國家講座主持人。（圖／教育部提供）



文／中央社

台灣大學大氣科學系特聘教授林依依帶領團隊破解超級颱風的成因，並研究颱風在全球暖化影響下，未來生成數量、路徑、降雨的變化，獲選國家講座主持人。

教育部今天舉行「第25屆國家講座主持人、第4屆國家產學大師獎、第65屆學術獎」頒獎典禮，表揚7名國家講座主持人、4名國家產學大師獎和10名學術獎得獎人。

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獲選國家講座主持人的台灣大學大氣科學系特聘教授林依依，專長為衛星遙測、大氣科學與海洋科學，她帶領團隊破解超級颱風的成因，並揭示全球暖化的影響，研究成果被應用在颱風強度預報上，對提升民眾安全有卓越貢獻。

林依依表示，颱風的數量、路徑和降雨變化都會受到全球暖化影響，例如太平洋地區可能出現颱風北移，因此日本、韓國的颱風數量可能增加，菲律賓的颱風數量則會減少，另外也要小心未來颱風強度和降雨強度都有可能會提升；而颱風與反聖嬰現象、全球暖化的複雜互動，也可能導致海水倒灌等複合性災難。

身為媽媽科學家的林依依也為女性研究者發聲，許多年輕的女性博士後研究人員由於生育年齡考量，加上無後援，只能放棄研究，這也是國力的損失；她希望政府能仿效瑞士，提供女性研究人員或女性工作者有自由調配工時的兼職或在家工作的選擇，讓她們繼續貢獻所長。

屏東科技大學獸醫系特聘教授陳石柱，專長為魚類免疫學、水產動物細菌學，他客製化建置「生產醫學平台」，促成外商投資並在屏東設立亞洲唯一的動物疫苗研發中心，獲頒國家產學大師獎。

陳石柱表示，淡水魚70%至80%的生產在亞洲，他研發水產疫苗，可用於石斑魚、鱸魚等，打1針的保護力可維持6至9個月，延長疫苗保護力時效，發展潛力受外商肯定，希望能技轉並加以發展；而外商還提供經費，讓屏科大投入動物疫苗等研究，相信以台灣為基地的動物疫苗研發中心，未來深具國際競爭力。

國家講座設置期限為3年，除了由學校配合提供主持講座所需資源外，教育部每年也獎助國家講座主持人新台幣200萬元；國家產學大師獎為終身榮耀，可獲頒90萬元獎金，學術獎得獎人同樣可獲頒90萬元獎金。