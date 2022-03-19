台大校長遴委會首次開會　國衛院長梁賡義任召集人

記者許敏溶／台北報導

眾所矚目的台大新校長遴選，校長遴選委員會昨天（18日）召開第一次會議，選出國家衛生研究院院長梁賡義擔任召集人，台大理學院院長吳俊傑擔任發言人，相關遴選工作時程等資訊，下週將公布在台大校長遴選專區官網，預計最慢10月初新校長就會出爐。

▼台大理學院長吳俊傑擔任台大校長遴委會發言人。（圖／記者許敏溶攝）

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台大校長管中閔在去年10月23日校務會議上無預警宣布不續任震撼各界，台大依規定在2月19日選出台大校長遴選委員會21人名單，委員包括聯發科董事長蔡明介、台大醫院院長吳明賢等人，而校長遴選委員會昨天（18日）召開第一次會議，會議順利通過台大校長遴選委員會作業細則，並確認遴選工作時程，選出梁賡義擔任召集人，吳俊傑擔任發言人。

▼ 台大校長管中閔去年無預警宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）

吳俊傑今天（19日）早表示，昨天首次會議，21名遴選委員幾乎全部出席，經過投票選出梁賡義擔任召集人，會中主要敲定接下來開會時間，畢竟每一位委員各有要公，一定要預留好時間，之後遴委會的相關進行，大致和台大官方日前推估的差不多，細節還要經過行政程序確認，預計下週會刊登於台大官方網站上的校長遴選專區，公開讓各界查詢。

根據之前台大對外公布的進度，遴委會預計5月公開徵求校長人選，7月向全校公告校長候選人名單，並附完整候選人資料分送校務會議代表，今年8到9月中旬邀請候選人進行治校理念說明，並安排時間逐一訪談，9月下旬由校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，10月7日前由遴委會投票產生新校長。

▲台大最慢10月初選出新校長。（圖／記者許敏溶攝）