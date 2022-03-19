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台大最新電動車「Epsilon 3」亮相　鎖定日本賽事前三名

▲▼台大校長管中閔參與台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」發表會。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長管中閔參與台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」發表會。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」亮相！為了參加在日本舉行的「國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）」，台大學生耗費逾百萬打造第三代電動車「Epsilon 3」，今天（19日）在台大校長管中閔等人見證下正式亮相，新車僅重240公斤，最高時速接近100公里，希望能在今年日本比賽拿到前三名。

為了培育學生從無到有，打造一台賽車並投入競賽，強化學生實務能力與團隊合作經驗，國內包括清大、成大與台大等學校，紛紛投入製作電動車，希望參與在日本舉行的「Formula SAE」比賽，台大也在今天將第三代的電動車「Epsilon 3」亮相。

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▲▼台大校長管中閔參與台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」發表會。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大校長管中閔試坐台大最新電動車「Epsilon 3」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大校長管中閔參與台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」發表會。（圖／記者許敏溶攝）

管中閔在致詞時表示，台大賽車隊第一屆僅有10餘位學生參與，目前已經超過60位的團隊，電動車也從第一代進化第三代，感覺外觀與技術上有所突破，而學生熱心投入賽車的研究，讓學生從課堂上單純聽老師講解，進行實際參與電動車工作，也是校方推動未來大學一個非常重要方向。

目前台大賽車隊成員超過60人，管中閔指出，團隊成員主要以機械系為主，也有電機系、材料系學生，甚至還有法律系，這樣跨領域合作，不僅讓人印象深刻，也是非常了不得，同學將各有不同專長與背景互相交流討論，將來到的職場，這將是一個非常難得的經驗。

▲▼台大校長管中閔參與台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」發表會。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長管中閔（左）聽學生講解台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」。（圖／記者許敏溶攝）

管中閔也提及，賽車隊成員向他反應，台大校園行車有速度限制，希望能開放一個時段，讓電動車在校內某個區域進行測試，也開放給同學參觀，管中閔指這個事情不是很確定，隨後他開玩笑說，「辛苦、困難的工作給同學，」這個簡單的行政事情，「我來幫忙處理」。

台大賽車隊第四屆隊長、台大機械系大三生蘇沛熏指出，「Epsilon 3」重240公斤，光是電池就80公斤，而該車材料成本就超過100萬元，營運成本更超過200萬元，比起前兩代，第三代電動車把駕駛艙重新設計，坐起來比較舒適，尾翼也是買材料來加工，整體結構強度也提升，最高時速接近100公里，今年若能參加日本的「Formula SAE」比賽，希望爭取前三名的成績。

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