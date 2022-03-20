　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國立大學錄取率44.26%創新高！　這些名校招生數增加544人

▲▼學測預計21至23舉行。（圖／資料照片）

▲大學問認為，從大學招生人數統計數字看，今年用學測成績升大學沒那麼難。（圖／資料照片）

記者許展溢／台北報導

今年學測考生統計有11萬6465人，公立大學招生數5萬1547人，錄取率44.26%，較去年要招5萬0455人，39.03％，成歷年最高，因此也不怕這次學測出現史上最難的數學A，且不少國立大學招生名額更是增加了。

《大學問》網站彙整資料指出，111年學測出現「史上最難的數A」，加上數A數B為首次施測，許多大學校系的學測採計科目組合和去年不同，並無歷史分數可供參考，因此落點預測難上加難，讓許多學生和家長焦慮不已，深怕個人申請失利，只能參加分科測驗、甚至明年重考再拚一次，但其實，「不需要這麼悲觀」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大學問說明，從大學招生人數的統計數字來看，今年用學測成績升大學並不像想像中那麼困難，簡單來說，國立大學錄取率將超過四4，且頂大和中字輩國立大學招生人數亦較去年增加5百多人，因此在少子化的效應下，學測考生考上包括軍校警大等國立大學的機會其實比往年高。

▲▼國立大學名額增加544人。（圖／翻攝大學問網站）

▲國立大學招生名額共增加544人，以台大87人最多。（圖／翻攝大學問網站）

大學問指出，從教育部公布的各大學核定招生名額來看，可以看到今年包括台清交成等頂大以及中字輩國立大學的招生人數都是增加的，其中台大增加人數最多，達87人，成大次之，增加86人，中央也增加了68人，總計增加了544人。這些新增名額多半在資通訊相關科系，主要是為配合國家資通訊產業發展的人才需求而擴大招生，因此資訊學群、工程學群的考生錄取頂大或中字輩大學的機會應該比去年還多。

大學問表示，若從學測報考人數來看，今年考生比去年少了1萬2141人，而以學測成績即可申請的大學、科大、軍校、警大等的招生總名額則增加707人，整體錄取率提高了11%，達到111.6%，再細看各招生管道的招生人數變化，可以發現國立大學和科大以及軍校，招生名額都是增加的。

大學問強調，在今年國立大學招生名額增加的情況下，學測考生錄取率首度超過4成，來到44.26%，比去年多了5.23%。雖然私立大學招生名額較多，但是今年招生人數減少，反而國立大學招生名額增加，因此學測考生上國立大學的機會更大了。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

北市本土+1　男參加嘉義婚宴確診　曾赴家樂福三民店、士林夜市

淡淡酒香！5步驟輕鬆做「啤酒蝦」　最簡單調味吃出鮮甜感

被要求多陪孩子！家長怒嗆「我有付學費」…資深師吐絕望心聲

採檢後症狀緩解但未知結果 　莊人祥：不能趴趴走須健康監測10天

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

不是Omicron！台灣最大敵人是它　醫：香港1個月死5千人

不熟同學炸喜帖！她參加完「卻被刪好友」　網見細節讚：仇算報了

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B　銀製魚盤價格更嚇人

最硬教召14天生活曝「比新訓輕鬆」！他讚伙食超好：吃外送便當

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

雷／《華燈》「1謎底」沒解開：到底是什麼

沙士24罐75元！一張照片揭密「洗單暗黑手法」

鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝

不熟同學炸喜帖！她1招反制被讚爆

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

搶博愛座影片瘋傳　老人嗆盲人

小一數學「45空2格變25」家長崩潰

比新訓輕鬆！他曝最硬教召14天生活：伙食超好

花80元喝平價版星冰樂！她驚：幾乎沒差

不是惡作劇　外送員接到「4萬元披薩單」！

館長健身房出事：會員所有損失由我一人承擔

「客自備環保杯」求幫水倒掉　店員轉瓶蓋崩潰

更多熱門

相關新聞

台大最新電動車亮相

台大最新電動車亮相

台大賽車隊最新電動車「Epsilon 3」亮相！為了參加在日本舉行的「國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）」，台大學生耗費逾百萬打造第三代電動車「Epsilon 3」，今天（19日）在台大校長管中閔等人見證下正式亮相，新車僅重240公斤，最高時速接近100公里，希望能在今年日本比賽拿到前三名。

台大近3年平均獲逾5億元捐款

台大近3年平均獲逾5億元捐款

梁賡義擔任台大校長遴委會召集人

梁賡義擔任台大校長遴委會召集人

台達攜手台大培育頂尖研發人才

台達攜手台大培育頂尖研發人才

立委再提分發入學級距「前0.1%」

立委再提分發入學級距「前0.1%」

關鍵字：

數學A學測考生大學國立大學公立台大成大頂大創新高

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面