國立大學錄取率44.26%創新高！　這些名校招生數增加544人

▲大學問認為，從大學招生人數統計數字看，今年用學測成績升大學沒那麼難。（圖／資料照片）



記者許展溢／台北報導

今年學測考生統計有11萬6465人，公立大學招生數5萬1547人，錄取率44.26%，較去年要招5萬0455人，39.03％，成歷年最高，因此也不怕這次學測出現史上最難的數學A，且不少國立大學招生名額更是增加了。

《大學問》網站彙整資料指出，111年學測出現「史上最難的數A」，加上數A數B為首次施測，許多大學校系的學測採計科目組合和去年不同，並無歷史分數可供參考，因此落點預測難上加難，讓許多學生和家長焦慮不已，深怕個人申請失利，只能參加分科測驗、甚至明年重考再拚一次，但其實，「不需要這麼悲觀」。

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大學問說明，從大學招生人數的統計數字來看，今年用學測成績升大學並不像想像中那麼困難，簡單來說，國立大學錄取率將超過四4，且頂大和中字輩國立大學招生人數亦較去年增加5百多人，因此在少子化的效應下，學測考生考上包括軍校警大等國立大學的機會其實比往年高。

▲國立大學招生名額共增加544人，以台大87人最多。（圖／翻攝大學問網站）



大學問指出，從教育部公布的各大學核定招生名額來看，可以看到今年包括台清交成等頂大以及中字輩國立大學的招生人數都是增加的，其中台大增加人數最多，達87人，成大次之，增加86人，中央也增加了68人，總計增加了544人。這些新增名額多半在資通訊相關科系，主要是為配合國家資通訊產業發展的人才需求而擴大招生，因此資訊學群、工程學群的考生錄取頂大或中字輩大學的機會應該比去年還多。

大學問表示，若從學測報考人數來看，今年考生比去年少了1萬2141人，而以學測成績即可申請的大學、科大、軍校、警大等的招生總名額則增加707人，整體錄取率提高了11%，達到111.6%，再細看各招生管道的招生人數變化，可以發現國立大學和科大以及軍校，招生名額都是增加的。

大學問強調，在今年國立大學招生名額增加的情況下，學測考生錄取率首度超過4成，來到44.26%，比去年多了5.23%。雖然私立大學招生名額較多，但是今年招生人數減少，反而國立大學招生名額增加，因此學測考生上國立大學的機會更大了。