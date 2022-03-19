台大近3年平均獲逾5億元捐款　未來鎖定30萬校友募款

▲台大近3年平均獲得超過5億元捐款。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

隨著政府對大學補助越來越少，來自校友或校外捐款，已經成為大學重要財務來源之一，根據台大統計，近3年台大平均獲得捐款為5.36億元，較2018年成長155%，其中小額捐款成長105%，大額捐款成長175%，台大表示，由於台大校友高達30萬人，未來將加強小額、定期定額捐款。

台大今天（19日）舉行100學年第二學期第一次校務會議，台大財務長廖珮真針對台大現金捐款進行說明，廖珮真指出，台大近三年平均捐款為5.36億元，較2018年成長155%（不含永齡基金會捐款），而上述捐款分成小額與大額捐款，大額捐款成長175%，小額捐款成長105%，而大額捐款來源以企業或基金會為主，有特定或指定項目用款，性質和來自廣大校友的小額捐款不一樣。

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廖珮真表示，進一步分析過去5年現金捐款，2017年捐款總金額僅3.1億元，2018年捐款總金額僅2.1億元，2019年來到約為5.1億元，2020年因為新冠肺炎疫情影響，金額下滑為4.4億元，但去年則成長到約6.5億元。

為了讓學校有更穩定捐款來源，廖珮真認為，台大校友超過30萬人，希望朝著開發小額捐款努力，而小額捐款分成國內、美國與美國以外地區，而小額捐款最主要來自國內，但從美國來的比例是其次，才上述的分法。

廖珮真指出，未來宣款將鎖定將加強小額、定期定額捐款，因為從2020到2021年，定期定額成長很明顯，2020年定期定額每月收到捐款為14.39萬元，去年已經來到20.79萬元，每月均額成長44%，今年1到2月已經接近30萬元；若以筆數來計算，2020年定期定額每月僅收到87筆，去年已經有138筆，今年1到2月已經有170筆。