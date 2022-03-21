馬力波滿地屍！回家路像「走入地獄」　難民絕望：怕到不敢逃命

▲ 馬力波殘破不堪，街道上一輛車被毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯侵烏後不久，烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）市民克魯格利亞科夫（Roman Kruglyakov）便逃往附近一座村莊，但為救出受困的家人，3月中旬3度重回家園，目睹滿是屍體的街道和殘破的建築，發現許多受困的市民在戰火摧殘下已經怕得連逃命都不敢，也揭露平民撤離面臨的重重困難。

《衛報》報導，俄軍圍困轟炸之下，克魯格利亞科夫長大的地方已經殘破不堪，回家的路彷彿走進地獄。曾是記者的他一面開車，一面看著人們從被燒毀的公寓大樓走出，在街上生火煮飯，路上四處可見砲彈碎片和屍體。

▲ 馬力波街道上可見難民遺體。（圖／路透）

克魯格利亞科夫回馬力波是為救出家人和二名教母，第一名教母看見他時滿臉驚訝，「她沒想過會有人為她冒生命危險」。他隨後找到母親，將她從那條街上唯一一棟沒有遭受砲擊的公寓帶走。

克魯格利亞科夫接著回頭找另一名教母，她有個僅2個月大的孩子，但她丈夫怕得不敢撤離，「他們經歷太多，太過害怕，甚至不敢離開」，他們以丟硬幣的方式決定去留，結果卻是留下，「我給他們2分鐘的時間思考，因為不能離開車子太久，可能會有人偷走輪胎，幾乎所有輪胎都被武器上的彈片刺破」，最後他的教母和丈夫拒絕撤離。

在其他親戚的請求之下，他又前往當地一所學校內的避難所，接走一個有小孩的家庭，想將他們從地下室救出，他們卻不願離開，「因為他們已經習慣待在裡面，害怕水泥牆外會發生的事。」

為將他們帶離避難所，克魯格利亞科夫最後不得不說謊，騙他們外面有熱騰騰的食物，有電力和手機訊號，「我並不覺得慚愧。我相信我救出的人在外頭面臨的危險比在裡面小。」

▲ 馬力波市民蜂擁逃家。（圖／路透）

馬力波完全被困，克魯格利亞科夫沿途所到之處全是俄國士兵，居民已經徹底絕望，「他們告訴我，要待在地下室等待人道主義撤離」，但克魯格利亞科夫很清楚，「這不會發生，現在不會，未來幾天或幾個月內也不會。」

他載著家人前往附近已被俄軍佔領的濱海小鎮梅列金（Melekine），也就是馬力波難民撤離路線上第一個安全點。因缺乏汽油且路途遙遠，他們無法前往烏克蘭控制區，最後一行人決定前往俄國邊境城市羅斯托夫（Rostov），努力找工作、找地方住，「總比住在不被承認的地區好。」

克魯格利亞科夫也透露難民撤離的困境，「烏克蘭媒體聲稱人們被疏散到札波羅熱（Zaporizhzhia），這是在誤導。人們必須徒步86公里到鄰近的別爾江斯克（Berdyansk），除非他們是少數有車的人。我救出的25人沒有一個想疏散往俄羅斯，他們都想去札波羅熱，但非所有人都能如願。」

俄軍轟炸之下，他和妻子的財產不是被毀就是嚴重受損，決定不再回馬力波，但若天然氣和水電供應恢復，他家中的長輩可能還是會選擇重回家園。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》