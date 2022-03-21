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安息吧大麥克！俄羅斯殯葬公司IG辦「葬禮」　埋葬西方品牌說再見

記者葉睿涵／編譯

烏俄開戰後，以美國為首的西方國家就對俄羅斯祭出一連串制裁，不少西方品牌也宣布撤出俄羅斯市場，讓俄國人一夕間失去他們長期用慣了的品牌。西伯利亞殯葬公司Nasledie最近在Instagram舉辦一場「葬禮」，把即將退出俄羅斯的品牌放入一個棺材中，象徵著俄國人必須與這些西方價值觀和產品告別。

據《莫斯科時報》報導，在俄羅斯受到全面制裁後，目前已有數百家西方公司宣布撤出俄羅斯市場，或全面暫停在俄業務。這些品牌包括了我們耳熟能詳的麥當勞、星巴克、宜家、H&M等品牌，讓這些品牌的俄國愛好者崩潰不已，甚至還爆發了「瘋搶大麥克」、「炒價麥當勞」等風潮。

▲▼俄羅斯一家殯葬公司為西方品牌舉辦了一場「葬禮」。（圖／翻攝自IG／nasledie_ritual）

▲俄羅斯一家殯葬公司為西方品牌舉辦了一場「葬禮」。（圖／翻攝自IG／nasledie_ritual）

為了致敬這些「逝去」的西方品牌，Nasledie當地14日在Instagram舉辦了一場「葬禮」，在悲傷的鋼琴音樂中，將Instagram的logo照片、BMW的車鑰匙、大麥克漢堡、可樂、歐元和美鈔全部放入一個黑色棺材中，緩緩將其封鎖起來。Nasledie還在IG帖文中寫道，「遺忘吧！別再愛了，不要哀悼」，將這場「葬禮」比喻為俄羅斯人與西方價值觀和產品的告別。

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