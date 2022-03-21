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星巴克「買1送1縮水了」？她第1次喝嚇到　內行2字解答

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發文「我的星巴克縮水」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣星巴克日前推出「Happy Birthday星巴克24週年數位體驗」活動，在3月16日至25日期間，可以抽「買1送1」、「大杯第2杯半價」等優惠。一位女網友幸運抽到買1送1，人生第一次買了星巴克，開心地喝了一杯後，打算隔天喝另一杯，沒想到飲料只是放著卻「縮水」。照片一出，其他人便提醒那只是「綿雲」消掉了，讓原PO長知識，「第一次嘗試真的會嚇到。」

這位女網友以「我的星巴克縮水」為題在《Dcard》發文，說她有抽到買1送1就跑去買，打算晚上喝一杯，另外一杯留著隔天早上再喝，「結果隔天早上一看就變樣了」，忍不住貼出哭哭表情，「其實買回來半個小時，粉色的部分就不見了，然後現在還縮水……」

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▲▼星巴克（圖／記者劉維榛攝）

▲眼尖網友馬上看出，原PO點的系列本就會消泡。（示意圖／記者劉維榛攝）

不過，就有眼尖網友發現，原PO點的綿雲飲品「會縮水」很正常，只是嚴格來講，其實根本不能說是縮水，「上面那個是奶泡喔」、「是奶泡啊！綿雲系列飲品本來就是要儘快喝。」還有人熱心補充，「鹹焦糖綿雲瑪奇朵、可可綿雲瑪奇朵、粉紅夢幻醇濃抹茶那堤，這三款如果要放一陣子再喝，一律建議買熱的，冰的都是奶泡喔！」

也有人不禁開酸「無知」，因為通常店員都會提醒，菜單上也有註記，「點餐提醒客人千百遍，最後還是被客訴消泡」、「你不是第一個這樣的客人，我相信也不會是最後一個，點餐前提醒很多次，菜單上也註記了，到底為什麼還會放到隔天」、「我就看這種無知文要有幾篇。」

在網友的解惑下，原PO事後也更新貼文，坦承自己在購買當下，並沒有告訴店員她是要馬上喝掉的，但員工並沒有提醒她要趕快喝完，只有問要不要改甜度。另外，她是第一次喝星巴克，平時不太喝飲料，所以不知道原來上面那一層是奶泡，也直呼這杯飲品只放30分鐘，奶泡就消去大半了，所以才讓第一次嘗試的她嚇到，並沒有別的意思。

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星巴克縮水綿雲奶泡數位體驗Dcard

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