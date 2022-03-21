　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農遊券估有7萬張用不完！　農委會宣布「符合2資格」4／6免費送

記者許展溢／台北報導

農遊券使用效期只到4月30日，但使用率僅6成多，農委會今（21日）評估最後還會剩7萬張（實際數量以4月6日公布為主），持券民眾只要在4月5日前，到農遊券合作業者場域使用完畢，即享第四階段農遊券抽籤資格，並將於4月6日直播公開抽籤，不過只有2種人有資格，這次中籤的人則可在5月底前使用完。

▲▼農遊券中獎率100％。（圖／記者許展溢攝）

▲水保局表示，4月6日中籤者可用到5月底。（圖／記者許展溢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位水保局說明，前後階段農遊券共發了146萬多張，領券134萬多，目前還剩下12萬張還沒有人領，其中2萬張是消費滿千抽到的，第一資格是手上已持有農遊券，且在4月5日前用完，第二資格為沒有中過農遊券，只要在今年1月31日至4月5日期間，國人至指定合作業者消費滿千（不能用農遊券），並於農遊券APP完成登錄，就有機會抽農遊券888元，呼籲未曾獲得農遊券民眾，趕緊把握機會消費登錄，相關參加辦法請至農遊券官網「滿千登錄活動」查詢詳細資訊。

水保局提醒，4月6日抽出後當天下午5點後就能領券，這一波使用期限則可用到5月底，但之前抽到的維持至4月底。

農委會強調，還是希望大家在4月30日前使用完農遊券，請國人務必於期限前至全國超過3500家農遊券合作業者場域使用，走訪農村社區體驗特色風情，參與台灣當令活動如賞螢季、海芋季等，到森林遊樂區呼吸芬多精，都是清明連假出遊的好選擇，體驗農村旅遊、購買在地安心農產品。

更多相關資訊請至農遊券官網「去哪裡消費」進行查詢店家網址，或是「店家好康優惠」搜尋超值用券方案，請洽詢消費者客服專線： 07-9752215。

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

上班族最愛的網紅TOP 20

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

高雄限定？「這張紙」曝南北差異　台北人：沒看過

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

一定見過「鞥」！果粉笑曝1動作秒讀出來

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

少棒盃突現龍捲風　師生驚喊：上二壘了

更多熱門

相關新聞

少棒盃突現龍捲風　師生驚喊：上二壘了

少棒盃突現龍捲風　師生驚喊：上二壘了

澎湖講美國小少棒隊日前至雲林參加斗六市長盃棒球賽，在與竹市西門國小對戰時，卻突有「嘉賓」現身，讓小選手們各個驚呼連連，就連一旁的教練也忍不住大喊，「龍捲風欸！他上2壘了。」

鎮瀾宮遭爆把進香團隊當提款機　廟方怒嗆議員

鎮瀾宮遭爆把進香團隊當提款機　廟方怒嗆議員

中和賭場被抄　女荷官嚇到舉手手

中和賭場被抄　女荷官嚇到舉手手

快訊／鋒面接近大雷雨報到　氣象局示警「慎防劇烈降雨雷擊」

快訊／鋒面接近大雷雨報到　氣象局示警「慎防劇烈降雨雷擊」

北投男賊假裝點飲料　摸走收銀台iPhone

北投男賊假裝點飲料　摸走收銀台iPhone

關鍵字：

農委會農遊券農產品農村農漁村水保局抽籤888元影音

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面