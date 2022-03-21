農遊券估有7萬張用不完！　農委會宣布「符合2資格」4／6免費送

記者許展溢／台北報導

農遊券使用效期只到4月30日，但使用率僅6成多，農委會今（21日）評估最後還會剩7萬張（實際數量以4月6日公布為主），持券民眾只要在4月5日前，到農遊券合作業者場域使用完畢，即享第四階段農遊券抽籤資格，並將於4月6日直播公開抽籤，不過只有2種人有資格，這次中籤的人則可在5月底前使用完。

▲水保局表示，4月6日中籤者可用到5月底。（圖／記者許展溢攝）



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主辦單位水保局說明，前後階段農遊券共發了146萬多張，領券134萬多，目前還剩下12萬張還沒有人領，其中2萬張是消費滿千抽到的，第一資格是手上已持有農遊券，且在4月5日前用完，第二資格為沒有中過農遊券，只要在今年1月31日至4月5日期間，國人至指定合作業者消費滿千（不能用農遊券），並於農遊券APP完成登錄，就有機會抽農遊券888元，呼籲未曾獲得農遊券民眾，趕緊把握機會消費登錄，相關參加辦法請至農遊券官網「滿千登錄活動」查詢詳細資訊。

水保局提醒，4月6日抽出後當天下午5點後就能領券，這一波使用期限則可用到5月底，但之前抽到的維持至4月底。

農委會強調，還是希望大家在4月30日前使用完農遊券，請國人務必於期限前至全國超過3500家農遊券合作業者場域使用，走訪農村社區體驗特色風情，參與台灣當令活動如賞螢季、海芋季等，到森林遊樂區呼吸芬多精，都是清明連假出遊的好選擇，體驗農村旅遊、購買在地安心農產品。

更多相關資訊請至農遊券官網「去哪裡消費」進行查詢店家網址，或是「店家好康優惠」搜尋超值用券方案，請洽詢消費者客服專線： 07-9752215。