專偷iPhone！北投阿伯假裝點飲料　光速摸走收銀台手機影片曝

▲北市北投區中央南路某家飲料店，20日飲料店女店員手機竟遭男客摸走。圖為警方說明案情。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

狂啊！北市北投區位於中央南路一段某飲料店，女店員接待阿伯點餐時，阿伯竟趁女店員短暫離開收銀台時，將手伸進收銀台內把手機偷走，得手後轉身逃逸。事後，店家調閱監視器，才發現手機遭阿伯摸走，也讓店家氣得將影片公布，讓大家一起來揪兇，並表示會包紅包答謝。對此，北投警分局表示，該名竊賊是慣犯，目前積極查緝到案中。

「有住北投的朋友可以幫我留意這名阿伯，在北投中央北路一段，監視器錄到這名阿伯把同事的手機偷走，報案了，但現在手機還沒找到，有人看過或認識這位阿伯的麻煩跟我說，麻煩幫我分享出去！」。

遭偷飲料店店家氣得在臉書社團《爆料公社》貼文指出，20日上午10時44分，有名戴鴨舌帽男客在櫃檯要點飲料，竟趁女店員轉頭幾秒，以俐落動作將放置在收銀機台上的iPhone摸走，手機不翼而飛，店家調閱監視器才發現遭小偷，店家也祭出「新台幣2000元紅包」希望大家能幫忙協助揪到該名小偷。

據悉，該名男子（47歲）居無定所，是北投區慣竊，他不僅只對飲料店下手，日前也在石牌路二段某連鎖咖啡品牌以同樣手法，偷走店員iPhone。

對此，北投分局表示，目前已接獲店家報案，也追查與鎖定該名嫌疑人身分，積極查緝到案中。