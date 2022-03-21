▲陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（21）日在高雄市議會進行施政報告，宣布高雄去年實現「零舉債」目標，初估去年度決算將達成收支平衡且結餘0.18億元。

陳其邁表示，一方面去年因為拚經濟的努力，所以統籌分配款稅收有增加，大概增加20億左右預算挹注到收入，歲入部份增加大概20億元，歲出撙節開支減少40億元，這樣來回，就把原來預算62億元補足，所以去年達到零舉債目標。

回顧去年度受疫情衝擊，高市府投入多項經費推動防疫紓困措施，協助市民及各行各業對抗疫情，如減免娛樂稅、房屋稅、使用牌照稅、租金、權利金及規費，補助市民防疫旅館居隔費用，加碼勞工貸款利息補貼，推動大型社區接種站並提供第一線醫護人員防疫津貼；後疫情時期，配合中央政府五倍券，推出高雄券及發放商圈夜市券振興經濟等，同時兼顧財政健全，積極開源節流。





▲▼陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

初估去年度決算將達成收支平衡且結餘0.18億元，實現「零舉債」目標，以具體的施政成果，及肩負建設高雄、轉型高雄的使命下，向外界展現扭轉財政的努力和決心。

財政局長陳勇勝指出，陳其邁市長自從上任後嚴守財政紀律，帶領市府團隊積極招商，各產業投資高雄總額已逾新台幣5,000億元，去年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元，為縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高，成長率23.28%居六都第一，其中農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35%、29.95%及16.41%，亦為六都之冠。

▲高雄營利事業銷售額創歷史新高，成長幅度也是六都最高。（圖／高雄市政府提供）

高雄市累積負債高有其結構性因素，陳市長上任後，嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較2019年度決算新增舉借10.37億元，109年度則為31.26億元，顯示高雄市財政已朝穩定改善方向前進。

未來高雄市在科技大廠陸續投資高雄，科技S廊帶成形帶動就業人口增加，重大交通建設如捷運岡山路竹延伸線、環狀輕軌、捷運黃線，以及捷運林園線等陸續興建完成後，將加速帶動城市經濟發展，為高雄市財政注入活水。

陳勇勝進一步表示，減債無法一步到位，鐵路地下化及捷運輕軌建設，都需要龐大經費挹注，未來持續透過積極招商引資、爭取中央建設經費補助、爭取增加中央統籌分配稅款財源、加強市有土地之活化開發等開源措施，以及加強預算審查、嚴格控管經費支出、加強財務管理節省利息支出等節流手段，持續朝健全財政努力。