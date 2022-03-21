　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標　去年還結餘0.18億元

▲▼陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（21）日在高雄市議會進行施政報告，宣布高雄去年實現「零舉債」目標，初估去年度決算將達成收支平衡且結餘0.18億元。

陳其邁表示，一方面去年因為拚經濟的努力，所以統籌分配款稅收有增加，大概增加20億左右預算挹注到收入，歲入部份增加大概20億元，歲出撙節開支減少40億元，這樣來回，就把原來預算62億元補足，所以去年達到零舉債目標。

回顧去年度受疫情衝擊，高市府投入多項經費推動防疫紓困措施，協助市民及各行各業對抗疫情，如減免娛樂稅、房屋稅、使用牌照稅、租金、權利金及規費，補助市民防疫旅館居隔費用，加碼勞工貸款利息補貼，推動大型社區接種站並提供第一線醫護人員防疫津貼；後疫情時期，配合中央政府五倍券，推出高雄券及發放商圈夜市券振興經濟等，同時兼顧財政健全，積極開源節流。

▲▼陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

▲▼陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

▲▼陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

初估去年度決算將達成收支平衡且結餘0.18億元，實現「零舉債」目標，以具體的施政成果，及肩負建設高雄、轉型高雄的使命下，向外界展現扭轉財政的努力和決心。

財政局長陳勇勝指出，陳其邁市長自從上任後嚴守財政紀律，帶領市府團隊積極招商，各產業投資高雄總額已逾新台幣5,000億元，去年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元，為縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高，成長率23.28%居六都第一，其中農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35%、29.95%及16.41%，亦為六都之冠。

▲▼陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標，去年還結餘0.18億元。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄營利事業銷售額創歷史新高，成長幅度也是六都最高。（圖／高雄市政府提供）

高雄市累積負債高有其結構性因素，陳市長上任後，嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較2019年度決算新增舉借10.37億元，109年度則為31.26億元，顯示高雄市財政已朝穩定改善方向前進。

未來高雄市在科技大廠陸續投資高雄，科技S廊帶成形帶動就業人口增加，重大交通建設如捷運岡山路竹延伸線、環狀輕軌、捷運黃線，以及捷運林園線等陸續興建完成後，將加速帶動城市經濟發展，為高雄市財政注入活水。

陳勇勝進一步表示，減債無法一步到位，鐵路地下化及捷運輕軌建設，都需要龐大經費挹注，未來持續透過積極招商引資、爭取中央建設經費補助、爭取增加中央統籌分配稅款財源、加強市有土地之活化開發等開源措施，以及加強預算審查、嚴格控管經費支出、加強財務管理節省利息支出等節流手段，持續朝健全財政努力。

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

24小時內3起停電　國民黨轟：蘇貞昌果真最「欠電」

5萬人重返國民黨　朱立倫「同舟計畫」厚實基層戰力

東航載132人失事　蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

內湖、新店、高雄接連停電　她諷：難怪蘇貞昌不敢承諾蔣萬安

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

八軍團203旅砲兵營教召第3天　機槍、步槍、手槍機械訓練登場

李棟樑將卸任軍友社理事長　邱國正頒二等雲麾勳章：有官兵的地方就有他

鄭運鵬建議國考廢考國文　「年輕人不應把青春浪費在古文上」

快訊／北市校園微解封　本週六起國小假日開放操場、球場

雙北高1日3停電炸鍋了！「確定案例」梗圖秒出　狂酸：動保入憲

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

24小時內3起停電　國民黨轟：蘇貞昌果真最「欠電」

5萬人重返國民黨　朱立倫「同舟計畫」厚實基層戰力

東航載132人失事　蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

內湖、新店、高雄接連停電　她諷：難怪蘇貞昌不敢承諾蔣萬安

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

八軍團203旅砲兵營教召第3天　機槍、步槍、手槍機械訓練登場

李棟樑將卸任軍友社理事長　邱國正頒二等雲麾勳章：有官兵的地方就有他

鄭運鵬建議國考廢考國文　「年輕人不應把青春浪費在古文上」

快訊／北市校園微解封　本週六起國小假日開放操場、球場

雙北高1日3停電炸鍋了！「確定案例」梗圖秒出　狂酸：動保入憲

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

政治熱門新聞

綠委建議廢考國文　年輕人不應浪費在古文

蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

24小時內3起停電　國民黨轟：蘇貞昌果真最「欠電」

快訊／AZ、莫德納、BNT、高端將過期　蘇貞昌下令：確實執行銷毀

5萬人重返國民黨　朱立倫「同舟計畫」厚實基層戰力

確診男曾到士林夜市　北市將發80封細胞簡訊

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

屏東初選競爭激烈！綠營民調：周春米32.3%領先

內湖、新店、高雄接連停電　她諷：難怪蘇貞昌不敢承諾蔣萬安

陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標

快訊／蘇貞昌：國民黨執政因動物導致停電有3000件

陸軍21砲指部有雷霆2000火箭車　內部電腦主機竟遭竊

曹興誠：保衛中華民國需要兩國論

2024總統大選支持朱立倫？　呂秀蓮拋「需要2大條件」

更多熱門

相關新聞

和女友吵架喝掛睡路邊　高雄男自曝：我是通緝犯

和女友吵架喝掛睡路邊　高雄男自曝：我是通緝犯

高雄市一名男子醉倒躺在超商外，員警巡邏經過時上前關心，但他疑似醉茫了，直接跟員警說「我是通緝犯」，讓員警當場傻眼，經查證後屬實，依法逮捕歸案。

火鍋店尋仇開槍！高雄男晚間收押

火鍋店尋仇開槍！高雄男晚間收押

29移工小吃部開毒趴　赫見「含笑半步顛」

29移工小吃部開毒趴　赫見「含笑半步顛」

即／鳳山火車站後方大排驚見1女　送醫搶救

即／鳳山火車站後方大排驚見1女　送醫搶救

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B

開眼界！正妹董娘推的大師級冰桶可買雙B

關鍵字：

陳其邁高雄高雄零舉債

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面