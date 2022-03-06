高齡化社會悲劇屢傳　醫師提長照三支箭助減壓兼顧老人生活品質

▲照顧失智老人往往是家屬沉重的夢魘（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

失智患者照顧者因身心不堪負荷而弒親的悲劇，不時佔據社會新聞版面；衛福部南投醫院身心科醫師沈政男表示，一般民眾認為失智症即變得健忘，但其實睡眠時間混亂、行為失序、妄想甚至攻擊行為，往往也都是讓照顧者撐不下去的原因，因此提出「失智照顧三支箭」：針對提供藥物、非藥物及長照三個層面來討論。

沈政男指出，老人家被診斷失智症後，家屬反應通常是詢問：「可否吃藥，延緩退化？」但依據病因，主要可分成阿茲海默型、血管型、路易體/巴金森型與額顳葉型：若是阿茲海默型或巴金森型，服用延緩退化的藥物略有效果，而對其他型失智症的療效較差；這類藥物有乙醯膽鹼酶抑制劑（如Donepezil），以及NMDA受體拮抗劑（如Memantine），目前健保規定已有條件開放合併使用。

不少家屬對藥物的期待很大，沈政男解釋，其實藥物只能暫時、略為改善認知功能，老人家終究會繼續退化、需他人照顧；在照顧過程裡，最讓家屬困擾的是失智症心理與行為症狀（BPSD），比如被偷妄想、躁動、失眠、抗拒照顧等，此時應在白天提供老人家夠多夠好的活動，讓他們不會打瞌睡並舒展身心、讓情緒穩定。

家屬也須學習照顧技巧，當老人家要求回家、找親人時，可利用短期記憶不佳的特點，給予延緩，並滿足底層需求，比如當可能是肚子餓而吵著要回家，最後仍無法安靜下來，就滿足表面需求，帶他們出門繞一圈回到原點，順便做運動；家屬之間更應該協調充分照顧人力，而非把照顧責任丟給1、2人。

長照部分，沈政男提醒「長照2.0」政策可提供居家與日間照顧，也有短期機構喘息照顧，若要申請外籍看護，一般須達中度失智程度；至於全日機構，最理想是失智團體家屋或失智照顧專區，但台灣目前仍在發展，床位有限。照顧失智老人雖不輕鬆，若能掌握失智照顧三支箭，當可減輕負擔並提升老人家的生活品質。