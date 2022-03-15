網紅曬狗被嘴「別帶動歪風」　超扯對話曝！網罵翻：情緒勒索大師

▲大師兄因為曬小狗而收到網友訊息。示意圖，非當事小狗。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

人氣作家「大師兄」發文表示，他近來因時常發布狗狗的文章，便收到網友訊息，內容包含「世上有很多人比您養的狗狗可憐」、「希望不要帶動這股歪風」。他貼出2張對話，直呼面對網友的這番質疑，他實在難掩憤怒情緒。

大師兄在臉書粉專「BigBrother大師兄」上貼文，坦言自己最近都在發狗狗文，可能讓一些粉絲看膩了，一向尊重任何人看法的他，覺得不論喜不喜歡狗，他都願意接受，但是若頻率不同，就各過各的。

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豈料，近來大師兄卻收到幾則緒勒索的訊息，讓他忍不住直呼「每個人都有每個人想要幫助的對象，千萬不要用本位主義去批評呀！」

大師兄貼出2張截圖，該名網友說自己一直有在關注粉專，覺得大師兄為人善良，但最近的文章「有點偏了」，都在說狗狗；他認為大師兄是有影響力的人，應該寫些幫助他人的文章，或對近期戰爭發聲，積陰德才能有福報。

對此，大師兄回應，他上一份工作幫助了很多遊民和無名屍，或許不能說積陰德，但也做得很多了。然而，該名網友卻繼續說，很希望大師兄能多幫忙活著的人，「世上有很多人比您養的狗狗可憐」；而且，現在社會有很多人把寵物看得比養大自己的爸媽重要，「我覺得這個社會生病了，所以想提醒您一下，希望不要帶動這股歪風。」

大師兄則回應，他一直有在幫忙活著的人，若有讀過他的書，就知道他曾做過看護；他知道很多人很可憐，但是他沒有能力幫忙。而針對照顧父母的部分，大師兄則說自己努力照顧父親8年，養狗和照顧家人兩件事真的不衝突。

事後，大師兄也說，他其實幫過活人、死人、親人，應該沒人可以嘴他養寵物才對。他也在留言處表示，大家不要覺得他脾氣好，那些話他都是「邊打邊罵三字經的」。

文章曝光後，不少網友也替大師兄打抱不平，「每個人都有自己的想法，不用受他人影響」、「大師兄遇到情緒勒索大師」、「真的住海邊」、「會叫大師兄多位社會積點陰德，感覺就只看過書的封面」、「大師兄好有智慧」、「心中有愛，都值得嘉許」、「希望愛與良善能散播出去的第一步是從自己做起好嗎」、「行善不必挑對象吧」。