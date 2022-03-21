快訊／馬紹爾群島總統柯布亞今抵台訪問　蔡英文將頒「采玉大勳章」

▲馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）。（資料照／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵21日表示，我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷應我國政府邀請，將於3月21日至25日率團來台進行國是訪問，總統蔡英文代表我國政府及人民，誠摯歡迎友邦元首來訪，這是柯布亞於2020年就任後首度訪台，對於深化兩國邦誼具有重大意義。

張惇涵表示，蔡英文將在3月22日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈柯布亞「采玉大勳章」，表彰其對增進兩國合作及邦誼之卓著貢獻；同日午間，蔡英文也將於總統府設國宴款待，就兩國合作及共同關切事務深入交換意見。

張惇涵表示，柯布亞曾多次於國際場合力挺台灣的國際參與，積極推動兩國各項領域的交流合作，而中華民國與馬紹爾群島共和國建交24年，雙方也有深厚的文化連結，在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、基礎建設及永續發展等領域合作密切。

在訪團成員方面，還包括，外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）伉儷、參議員貝將（Joe Bejang）伉儷等重要成員，張惇涵表示，期盼透過此次柯布亞來訪，讓兩國的堅實邦誼更加深化，兩國持續攜手合作，增進人民福祉、走向世界，展現海洋國家的格局。

▼馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）率團訪台。（圖／總統府提供）

