蔡英文揪A RAY、鍾明軒看《時代革命》：每一位台灣人都該來看

▲總統蔡英文包場觀賞電影《時代革命》。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文17日邀請圖文作家A RAY、YouTuber鍾明軒、含羞草日記草爺、藝人郭昱晴等人，一同觀看電影《時代革命》。她表示，這是每一位台灣人，都應該來看的紀錄片，這也是所有關心香港前途、民主發展的人，都應該來看的紀錄片。



蔡英文表示，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，還有執政縣市首長，都紛紛包場響應《時代革命》，她也在社群平台上，用中文和英文，推薦大家走進電影院，一起支持《時代革命》。

蔡英文說，在這段時間，有許多網友留言給她，分享了許多看完這部紀錄片，對香港徹底改觀，尤其是看到香港年輕人，用血淚和生命對抗威權，勇敢地為自己，也為香港爭取民主自由，令人非常敬佩。

▼總統蔡英文包場觀賞電影《時代革命》。（圖／民進黨提供）







蔡英文表示，許多朋友建議，一定要帶面紙進場，片中有好幾幕抗爭的場景、手足奮戰的情誼，都讓人感動落淚，「我相信，這是每一位台灣人，都應該來看的紀錄片；這也是所有關心香港前途、民主發展的人，都應該來看的紀錄片」。



蔡英文表示，台灣是全世界唯一上映《時代革命》的國家，這段時間也有很多香港網友留言給她，他們很謝謝台灣上映《時代革命》，讓更多人知道香港的真實處境，他們也希望疫情結束以後，能有機會來台灣看這部片紀錄片。



蔡英文強調，台灣也走過漫長的民主化道路，對香港朋友的經歷，我們更能感同身受，也讓我們更加珍惜得來不易的民主自由。

她提醒，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，香港的經驗告訴我們，民主自由是我們堅守的價值，也是社會最大的共識，沒有任何退讓的空間。她說，未來台灣會繼續深化民主、捍衛價值，也要呼籲國際民主陣線的盟友，一起來撐香港、關心香港，給港人最大的支持和聲援。

▼總統蔡英文包場觀賞電影《時代革命》。（圖／民進黨提供）

