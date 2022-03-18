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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

特戰兵嗆「戰鬥個裝不如教召員」　陸軍回應了

▲▼史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新式教召被外界稱為「史上最硬教召」。（資料照／記者翁伊森翻攝）

文／中央社記者游凱翔台北18日電

有自稱特戰官兵寫信向總統蔡英文陳情，指入伍2年未有戰鬥個裝。陸軍今天說明，戰鬥個裝籌補是依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性逐年換裝，預計民國113年完成撥發；截至去年度，已依計畫換裝約70%。

近期有自稱服役陸軍特戰單位志願役士兵，寫信向總統蔡英文陳情，指已入伍兩年卻還沒有戰鬥個裝，但教召官兵卻有新裝備，消息在社群媒體曝光後，引起網友討論。

陸軍司令部晚間發布新聞稿說明，戰鬥個裝籌補規劃是依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算委軍備局生產、依序換裝，預計民國113年完成撥發。截至去年度，已依計畫換裝約70%，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍提到，今年首度實驗新制教召訓練，依常備、後備部隊一致要求，結合作戰任務蒐集相關參數，教召官兵比照戰鬥部隊，於召訓期間發放個裝用於驗證，並於解召後繳回，後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

陸軍指出，已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許，航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪品給單位人員；針對欠撥裝備均完成申請，待獲撥後即配發個人使用。

陸軍強調，陸軍部隊訓練是依國防部訓令及陸軍訓練計畫大綱指導，秉實戰化思維，幹部練指揮、官兵練戰技要求，運用組織及專業師資，按個人專長、組合、綜合訓練等程序，循序施訓逐步提升訓練強度，以強化整體戰力。

 

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