嗆前女友「妳玩不起」　嫌鬧區隨機殺死無辜女老師：做就做了

▲劉志明不甘被分手，怒火中燒，多次赴前女友住處企圖尋仇。



圖文／鏡週刊

7年多前，高雄發生一起駭人聽聞的命案，男子劉志明因感情糾紛，買了榔頭準備騎機車找前女友尋仇，卻與一名開車的陳姓退休女老師發生小擦撞，沒想到劉竟持榔頭將陳打死，並用手指侵入陳的下體、咬掉乳頭，最後騎車逃逸。

劉志明被捕後坦承犯行，說自己「做就做了」，警方追問犯案動機，劉竟輕描淡寫表示，因為女朋友要分手，加上自己失業、心情不好，要搶死者的車卻遭遇抵抗，才憤而行凶。

一名參與偵辦此案的刑警告訴本刊，死者的頭頂、左後腦、右耳附近，一共被榔頭敲打14下，警方還在車內找到疑似頭蓋骨的碎片，凶手如此殘忍，居然說只是心情不好、遷怒洩憤，令誰都無法接受。

▼陳姓退休女老師慘死車內，警方獲報到場採證。



警方查出，劉志明在案發半年前，與女友交往、同居，但女友為了小孩，在案發前一個月，決定與劉分手、和前夫復合，隨即搬離二人同居處，劉為此無心工作、曠職多日，還多次向前女友嗆聲：「我的感情妳玩不起，我要殺死妳、妳的前夫，再自殺！」

之後，劉男因找不到前女友，多次到前女友的前夫住處徘徊，但都沒見到人，加上撥打電話均未獲回應，因此心生不滿，才特別到五金行購買榔頭，並將木柄鋸短，方便攜帶。

案發當天，劉先在蓮池潭喝高粱酒澆愁，再騎機車晃到左營的黃昏市場，看到死者獨自一人駕車，竟萌生搶車去找前女友的念頭。

劉志明等待陳女從市場買完菜，坐上駕駛座、準備關車門之際，突然上前用榔頭重擊陳的頭部，陳因此癱倒在副駕駛座，之後，劉男將陳的腳移至副駕駛座，隨即坐進駕駛座，並關上車門。因為怕陳突然甦醒，劉再以榔頭重擊其頭部，並將副駕駛座的椅背調平，將陳移至後座。

▼劉志明被逮時，身上搜出大型美工刀，他向警方供稱打算殺了前女友。



劉男原本要發動車子離開，但因排檔桿上鎖、無法啟動，劉轉身問陳排檔鎖如何打開？頭部受傷的陳僅發出喘息聲，並未回答，劉不滿，再以榔頭重擊陳的頭部，同時發現她背著皮包，於是將皮包拿到駕駛座搜刮，拿走裡面的2千多元。

更可惡的是，他並未因此停手，還轉身將陳女的衣服往上拉、拉下外褲，並將陳的內褲扯斷，用手指侵入陳的下體，甚至咬下陳的一顆乳頭吐棄車內。犯案之後，劉男將榔頭丟在汽車後座，取走車鑰匙，將陳反鎖車內，隨即騎機車離去，殘忍的行徑令人髮指。

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