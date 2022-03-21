警官虐打女看護！上銬拖行掐脖　她逃出驚悚傷勢照曝：很醜

▲30歲的印尼女移工阿迪（圖）還原遭雇主林昶丞上銬、拖行的情況；阿迪逃出警官住處時，髮鬢灰白，樣貌憔悴。



圖文／鏡週刊

執法者竟然變成施暴者！刑事警察局一名林姓警官，懷疑印尼籍女移工對他的老母親照顧不周，涉嫌虐待，竟對她上銬拖行、呼巴掌、掐脖，還在寒冷的冬夜連續將她趕出家門二晚、罰跪四小時，甚至逼她穿上林母的尿布，直到私處發炎才能脫下。女移工不堪凌虐，一個月前逃出林家，透過律師對林提告。刑事局副局長李文章19日晚表示，將會依涉強制等罪函送林，並調整林至內勤，強調不包庇、不護短。

來自印尼的女移工阿迪（化名）接受本刊採訪時，頭、臉、手還可以看見明顯的擦挫傷，一開始她還可以自嘲地說：「剛逃出來，很醜。」但是一提到在前雇主家中的遭遇，她整個身體就瑟瑟發抖，半响沒有辦法言語。

本刊調查，阿迪的前雇主是在刑事警察局任職的38歲偵查員林昶丞，畢業於國立成功大學電腦與通信工程研究所，通過國家二等考試後，2018年進入刑事局偵查第九大隊，負責科技犯罪偵查，專精分析如殭屍病毒等在網路上流傳的惡意程式。

▼38歲的林昶丞（圖）是偵辦科技犯罪的高手，卻動用私刑凌虐女移工。



阿迪表示，自己的雙胞胎妹妹2018年時，透過家鄉姐妹介紹的仲介公司到台灣擔任移工，就是在林昶丞家照顧林母，隔年妹妹因婚事準備返回印尼，覺得在林家的生活及待遇都不錯，於是介紹姊姊到林家繼續照顧林母。

前年2月，阿迪透過仲介公司協助申請來台，也如願到新北市板橋的林家照顧林母，剛到林家的阿迪，一開始幾乎天天都會跟家鄉的媽媽、妹妹視訊，生活過得還不錯，唯一讓她不解的是，林家的客廳、房間及廚房等地，都在她來之前裝設了新的監視器。林昶丞當時解釋，是為了在外也能透過手機，遠端掌控母親的狀況，殊不知其實是為了監視阿迪。

▼阿迪被手銬銬住、拖行，手臂留下明顯傷痕。



同年6、7月間，林母因腸胃不適、腹瀉送醫，林昶丞調閱家中監視器畫面發現，阿迪未等冰箱內的食物完全退冰，就拿來餵林母，於是質問阿迪，阿迪坦承疏忽，並表示不會再犯，但林卻不由分說，對著阿迪就是一陣暴打。

▼阿迪趁機逃出警官家，並在友人陪同下到醫院驗傷。



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