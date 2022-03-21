阿嬤不睡覺　女看護遭警官罰跪4小時：2、3天就打我一次

▲警官林昶丞懷疑女移工阿迪虐待老母，用手銬銬住阿迪，逼她下跪道歉。



圖文／鏡週刊

刑事局警官告訴本刊，根據現行就業服務法規定，移工在3年聘僱期間想轉換雇主是採「原則禁止、例外同意」，也就是移工可以取得原主與新顧主同意後，合意轉換。期滿後，移工也可至公立就業服務機構辦理沒和登記，由新雇主接續聘僱。若是雇主違法，或是被照顧者身亡等不歸責移工事由，移工也可轉換雇主或工作。林昶丞如果可以早一點，跟局裡反應他與家中移工的問題，局一定會秉公處理，協助雙方解決分歧，事情就不會發展到如今雙方對薄公堂的局面。

▼印尼女移工阿迪（圖）還原遭雇主林昶丞上銬、拖行的情況。

林昶丞還聲稱在母親身上發現紅腫，懷疑阿迪對母親施虐，對此，阿迪聲淚俱下地告訴本刊：「我根本沒有打過阿嬤！但林和林姊都不相信，就算我說我會把阿嬤照顧好，他們也是2、3天就打我一次，有一次阿嬤半夜不睡覺，他們卻罰我跪在監視器前4個小時，另外，洗東西水沾到地上也要扣錢，最後甚至不給我薪水，還沒收我的手機，不准我跟外界聯絡。」

▼阿迪趁機逃出警官家，並在友人陪同下到醫院驗傷。



雖然仲介公司人員每個月都會依規定探視阿迪，關心她在雇主家的工作情形及生活狀況，但因林家裝有監視器，加上林昶丞警告阿迪不准張揚被打的事，所以就算仲介公司人員來訪，她也不敢求救。

▼30歲的阿迪逃出警官住處時，髮鬢灰白，樣貌憔悴。



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