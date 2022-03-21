被分手就隨機殺人　惡煞榔頭槌死女老師還咬掉乳頭

圖文／鏡週刊

7年多前，高雄發生一起駭人聽聞的命案，劉姓男子因感情糾紛，買了榔頭準備騎機車找前女友尋仇，卻與一名開車的陳姓退休女老師發生小擦撞，沒想到劉竟持榔頭將陳打死，並用手指侵入陳的下體、咬掉乳頭，最後騎車逃逸。警方勘驗死者的行車記錄器，掌握機車車號，並根據染血的榔頭，鎖定劉涉有重嫌，4天後在劉住處附近的大賣場將他逮捕，替無辜的死者申冤。

2014年12月3日傍晚，家住高雄楠梓的60歲陳姓退休女老師，獨自開車到黃昏市場買菜，丈夫和女兒一路從楠梓找到左營，最後在蓮潭路孔廟前的停車格發現陳的轎車。陳夫走近一看，驚見妻子仰躺在車後座的腳踏墊，頭部都是血，身旁還有一把染血的榔頭。

▼劉志明騎機車與死者的轎車發生小擦撞，行車記錄器錄下機車車號。



警方勘驗陳女轎車的行車記錄器，發現她與一名身穿黑衣、頭戴半罩式安全帽、騎紅色機車的男子發生小擦撞，男子回頭瞪了一眼。警方進一步調閱路口監視器，發現騎士案發前一直在附近打轉，機車車主為住楠梓的男子劉志明，員警在他住處埋伏多日，卻一直等不到人。另一方面，警方查出這把榔頭是案發前一天，楠梓一家五金行售出，警方調閱店家的監視器畫面比對，證實買榔頭的人就是與陳女發生擦撞的劉志明。

▼劉志明在犯案前一天買了一把榔頭，還將木柄鋸短，以便隨身攜帶。



警方在案發4天後，發現劉志明出現在楠梓一處大賣場的美食街，並順利將他制伏逮捕。劉被捕後坦承犯行，警方追問犯案動機，劉竟輕描淡寫表示，因為女朋友要分手，加上自己失業、心情不好，要搶死者的車卻遭遇抵抗，才憤而行凶。

劉男多次到前女友住處徘徊，但都沒見到人，心生不滿才到五金行購買榔頭，並將木柄鋸短，方便攜帶。案發當天，劉看到死者獨自一人駕車，竟萌生搶車去找前女友的念頭。

▼陳姓退休女老師慘死車內，警方獲報到場採證。



劉志明待死者坐上駕駛座、準備關車門之際，突然上前用榔頭重擊陳的頭部，劉男原本要發動車子離開，但排檔桿上鎖，劉轉身問陳排檔鎖如何打開？頭部受傷的陳僅發出喘息聲，並未回答，劉不滿，再以榔頭重擊陳的頭部，同時用手指侵入陳的下體，甚至咬下陳的一顆乳頭吐棄車內。犯案之後，劉男將陳反鎖車內，隨即騎機車離去，殘忍的行徑令人髮指。

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