立委再提分發入學級距「前0.1%」　教長籲現避免改變影響考生

▲教育部長潘文忠到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學招生委員會聯合會（招聯會）日前確定111學年度分發入學管道的級距計算維持「前1%」方案，後續再進行精進研究，但多位立委今天（17日）召開記者會，希望改為「前0.1%」方案，教育部長潘文忠表示，過往級距計算都採「前1%」為基礎，招聯會日前也投票決定採「前1%」方案，現在要讓考生安心應考，避免再有制度改變影響考生心情。

今年大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，但對於級距究竟該採「前0.1%或前1%」學生平均分數作為級距計算基準，從去年起就出現爭議，招聯在上月25日宣布，維持現行學測以各科前1%學生平均分數作為級距計算基準，後續仍將繼續進行級分精進研究。

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不過，包括高虹安、黃國書、鄭正鈐等多名立委，今天和建中校長徐建國等人召開記者會，批評分科測驗採取「前1%」為級分制級距，而「前0.1%」，嚴重影響考試鑑別度。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠到場，針對「111年大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」進行專題報告並備質詢，會前媒體詢問潘文忠針對立委召開記者會看法。

▼教育部長潘文忠（圖右）認為目前分發入學級距計算應維持「前1%」。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠表示，有關111學年度考招制度，早在106年以前，就邀請大學、高中代表進行多次討論，最後決定分科測驗仍採級分制，而過往級距的計算，都是採「前1%」為基礎，從學測就是如此，並在繁星推薦與申請入學使用。

潘文忠強調，招聯會曾分科測驗提出「前0.1%」方案，也跟各方做意見交換與充分討論，經過常務委員會充分討論，最後以多數決投票決定，分科測驗仍採「前1%」方案來計算，對此教育部予以尊重；因為考生即將在7月進行分科測驗，這時候應該讓考生安心應考，避免再有制度改變而影響考生心情，各界應該要瞭解。

