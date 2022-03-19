受不了俄軍暴行！前職業軍人現身桃園機場　買5萬裝備勇赴烏克蘭

▲為了對抗俄羅斯侵略，烏克蘭總統澤倫斯基號召成立「國際傭兵團」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

俄烏戰爭開打後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上月27日公開號召「國際傭兵」。台灣也有勇者現身，除先前一名PTT網友發文表明意願，媒體近日還直擊，一名身穿迷彩軍服的男子出現在桃園國際機場，準備搭機前往烏克蘭；男子為前職業軍人，服役期間擔任通信兵，由於看不下去俄羅斯軍隊行徑，因此先在烏克蘭官網報名，又自費5萬買裝備，準備隻身勇赴烏國前線。

根據《三立新聞》報導，28歲前職業軍人陳先生17日晚間現身桃園國際機場，身穿迷彩服、軍靴的他買了一張飛往烏克蘭的機票，準備飛往戰區加入國際傭兵團，支援烏克蘭軍隊。

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陳男表示他打算從台灣先飛到捷克，再從捷克搭火車至波蘭，「波蘭那邊的話，現在聽說如果有烏克蘭大使館回覆給你申請成功的信件，海關基本上都會放行」，陳男透露他自己是主動從烏國駐波蘭大使館查資料，接著自己透過網站登記，步驟也很簡單，只要做完7個步驟就可以完成登記。

不僅如此，陳男還自己花費5萬元，購買如頭盔、防彈衣等作戰裝備。據悉他過去擔任志願役4年期間，擔任通信兵，擁有電腦、資訊專長，自己這次會選擇參戰，是因為看不下去俄軍行徑，「覺得說俄羅斯真是太超過，想去幫忙，盡一份自己的力量」。

陳男也透露，自己離開家裡很久，和家人至少有7、8年沒有聯絡，所以自己要去參戰的事情，家裡沒人知道，自己也因此沒有後顧之憂，才能選擇前往戰場盡一份力。

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