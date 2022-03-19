600瓶抗菌洗手乳送偏鄉金山國小　廢柴與學童大跳洗手舞超療癒

▲金山國小校長顏顯權（右）致贈感謝狀給柴語錄及必群公司。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國內小學生還沒有施打疫苗，戴口罩、勤洗手還是學校防疫的重點工作，知名廠商柴語錄與必群公司聯手做公益，日前贈送新北市偏鄉的金山國小600瓶洗手乳，並帶學生、校長一起大跳洗手舞，不僅達到身體健康兼且紓壓效果，也為長久處在防疫的學生帶來滿滿的歡樂與趣味，讓洗手防疫更落實於校園中。

雖然3月國內疫情趨於穩定控制，防疫工作逐漸放寬，但國小學童因為多數都還沒施打疫苗，是最需留意防疫的群體，防疫工作仍不能鬆懈，學校仍然持續落實三級防護、健康五原則。柴語錄看到大家防疫的辛苦，這次特別安排經常出席各項公益代言的「廢柴」，練習時下流行新潮的「洗手舞」到新北市偏鄉的金山國小。

▲柴語錄攜手必群公司捐贈總計市價近6萬元的600瓶優品抗菌洗手乳給金山國小防疫運用。

學生們看到廢柴現身都超興奮的，紛紛想要和他互動，現場氣氛溫馨又有趣。除了律動外，這次也攜手必群公司捐贈總計市價近6萬元的600瓶優品抗菌洗手乳給金山國小防疫運用，除了提振大家防疫的士氣外，也充足偏鄉學校防疫物資，讓善發光。

金山國小五年仁班蔡旻呈說，我覺得柴語錄的哥哥姐姐都很友善，廢柴很萌很可愛不僅教導我們跳洗手舞，跟我們互動，還送給我們可愛的洗手乳，真的非常感謝。五年孝班蔡承家也說，這首洗手舞雖然節奏快，但音樂跟動作很洗腦，所以我很快就學會了。

▲廢柴與小學生在金山國小百年榕樹下大跳洗手舞。

金山國小校長顏顯權表示，很感謝柴語錄及必群公司秉持社會企業責任幫助偏鄉，防疫工作像是跑馬拉松，有時也會感到疲乏，這次除了捐贈學校洗手乳，還教我們跳時髦有趣的洗手舞，讓大家又充滿活力繼續防疫。

顏顯權說，洗手在防疫過程中是很重要的一環，學校在每一個洗手台也都會準備肥皂讓孩子們使用，這次捐贈的洗手乳很可愛也更方便，可愛的洗手乳放在洗手台上，可以讓我們的孩子更喜歡去用它洗手，養成常常保持手部清潔的好習慣。

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