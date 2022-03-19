▲金山國小三年級學生與來種植台灣百合大合照。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸是台灣百合的重要棲地，近年來在保育意識的普遍之下，金山地區陸續大量復育台灣百合，因此在金山的獅頭山步道、金山市區公園綠地每年4到6月都可以看到台灣百合盛開。新北市金山國小18日辦理環境教育活動與金山農會合作，一起在校園種下500株台灣百合，希望將校園打造成為台灣原生植物復育基地。

金山地區農會提供在地農民培育種植的500株台灣百合，規畫在金山國小操場旁約10公尺直徑的圓形草地上由3年級學生與來賓親手種植，打造百合花語「永遠幸福」的意象，擴大金山地區的台灣百合地圖，讓學生從小學習照顧維護在地的自然生態，讓台灣百合能在北海岸遍地開花。

▲金山國小顏顯權校長與農業局、金山區農會、金山區公所代表及一起種下台灣百合。

金山國小校內也有種植台灣百合，是教導學生愛護自然生態環境的活教材。此外校園中還有同是台灣原生百合之一的麝香百合、艷紅鹿子百合及野小百合（細葉卷丹)，依據台灣特有的原生植物，規畫「金色校園綠童年」校本特色課程，希望讓學生從校園出發，認識並照顧愛護生活週遭的植物。

三年忠班李昱潔同學說，能親自在校園種植原生種植物是一件很有趣的事情，我一定會常常到種植區關心我們親手種下的台灣百合；李芷瑄同學說，以前都將種子種到盆栽裡，但這次我們是把台灣百合的花苗從盆栽種到校園的土壤裡，這種體驗感覺太棒了！

▲學生們在老師的引導下，依序將手中的百合種在泥土中。

金山國小學務主任魏竹君表示，金山國小一直是新北市環境教育發展重點學校，除了發展系統性的體驗活動，學校今年還申請新北市教育局「環境教育方案2.0川山家計畫」，規劃在校園中復育台灣原生植物。這學年學校不只復育台灣百合，還種植金花石蒜、烏來杜鵑及台灣蟛蜞菊等，期望能打造一個豐富多元的生態環境，深化學生的學習經驗，培養學生動手做，實踐生態保育行動。

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