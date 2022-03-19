酒駕撞死人還燒車！賓士爸寶男慘了　「一把火滅證」遭聲押

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗正在服役的袁姓士官，今日清晨酒駕撞死一名77歲婦人後肇事逃逸，事後企圖火燒車、拆車牌湮滅證據，在警方提出關鍵證據後才終於坦承。袁男複訊後全案移送新竹地檢偵辦，檢方訊問後認袁男酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據的事實，向苗栗地方法院聲押。

▲警方從燒成焦黑的車子上找到證據，確認就是袁男口中「失竊」的那台黑色賓士。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



26歲的袁姓現役軍人凌晨在苗栗一間KTV狂嗨，期間遇到警方臨檢盤查時還態度囂張與女警抬槓，未料一個多小時後，袁男就發生酒駕撞死人。

袁男發現撞到人之後當場加速逃逸，不到1小時警方就接到火燒車通報，趕往現場見到黑色賓士車已吞噬火球中，不過法網恢恢，警消在滅火後依然循著蛛絲馬跡，確認起火的賓士就是肇事的那一台。

▲袁男見自己已圓不過謊，才坦承放火燒車，把2張車牌丟在火場附近。

警方傳喚袁男到案說明，上午7時許，袁男一臉醉醺醺的在父親陪同下前往警局，父子兩一開始頻喊冤，一下說車子借朋友，一下又改口車子在唱完KTV以後失竊，直到警方拿出相關確切證據後，見謊言已圓不過來，才終於洩氣坦承自己酒駕肇事。

袁姓男子後來被查出是陸軍步兵士官，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，將依「刑懲併行」原則，重懲袁男並撤職。

另一方面，全案移送地檢署後，檢察官廖倪凰訊問認為，袁男酒駕致死、肇事逃逸罪嫌重大，且有逃亡及湮滅證據的事實，已於下午5點半左右向苗栗地院聲請羈押。

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