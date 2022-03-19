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立委劉櫂豪邀副總統視察東體中選手訓練　為學生加油打氣

▲副總統賴清德與劉櫂豪也一起和棒球選手肩搭著肩圍圈喊聲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲副總統賴清德與劉櫂豪也一起和棒球選手肩搭著肩圍圈喊聲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪19日邀請副總統賴清德來台東視察，前往台東體育中學在陳明志校長陪同下，了解全中運選手的訓練情形，並為學生加油打氣，賴副總統與立委劉櫂豪，也特別體驗一下過去學生時代的體育活動，包含體驗射箭、棒球傳接球以及與女足選手踢球，並祝福選手們能獲得好成績，更一同鼓勵選手是台東之光，也是屬於台灣的榮耀，藉由體育讓世界看見台灣。

劉櫂豪表示，台東體育中學為台灣培育出許多運動人才，過去也積極協助該校爭取體育署補助4200萬整建田徑場，讓學生有安全且優質的運動設施及環境。由於111年度全國中等學校運動會即將在花蓮舉辦，此次賴副總統視察台東體中，特別了解關切選手訓練情形，包含5人制足球、柔道、射箭、棒球等項目，並為學生加油打氣。

副總統賴清德及立委劉櫂豪體驗射箭、棒球以及與女足選手一起踢球，體驗一下學生時代的體育活動，也鼓勵選手們，能以平常心參與全中運競賽，盼能獲得好成績。副總統賴清德表示，藉由體育讓選手有追求夢想的機會，強健體魄，讓世界看到台灣，劉櫂豪相當認同，也鼓勵學生，表現不只對自己重要，也是台東之光，屬於台灣的榮耀，更提到棒球是我們台灣人共同的情感凝聚，副總統賴清德與劉櫂豪也一起和棒球選手肩搭著肩圍圈喊聲，由選手族語吟唱，跳舞為比賽祈福。

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