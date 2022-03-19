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太平溪河堤友善步道光明段完工　台東縣長與鄉親一起體驗

▲山環3線太平溪河堤友善步道光明段完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲山環3線太平溪河堤友善步道光明段完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府規劃山環3線步道「中環線」的第一階段太平溪卑南右岸3號堤防友善步道完成，19日舉行健行活動，縣長饒慶鈴邀請逾3百位鄉親一起體驗上下坡無障礙的友善步道設計，總長約1.53公里，全程無階梯、加高堤防並改善照明，希望帶給縣民更安全放心的休閒運動空間。

上午7點縣長饒慶鈴、議長吳秀華及光明里長曾淑美等一同前往太平溪河堤步道光明段健走，並邀請光明里民、日光寺、均一國小、光明國小、台糖公司、中油公司等單位人員共同參加，自日光大橋下溜冰場出發，走無障礙緩坡上堤防步道，沿著太平溪畔步道，走到山環3線步道系統集散點第一鐵路右岸結束。

饒慶鈴提到，上週帶大家走太平溪出海口豐里橋與新豐里橋，體驗視野開闊的人行環境，步行可看山、看海十分愜意；這次走市區山環3線步道「中環線」，其中第一階段步道落成，也是河堤友善步道緩坡設計最高等級，新設友善步道空間、改善堤防並且新設路燈48盞，讓整體照明更完善，大幅提升步道環境舒適度。

建設處說明，太平溪卑南右岸3號堤防前年底開工，工程區域範圍緊鄰2所學校與糖廠社區，改善堤防長580公尺，以人本為主的環境步道設計，河畔步道改善日光大橋下至第一鐵路橋全段長約1.53公里，尤其以日光大橋下上堤頂步道坡度比照無障礙標準1:12設計，長坡中段設有緩衝停駐空間，而光明國小後方至糖廠社區段，路旁配合學童通學步行與社區居民日常散步設有人行專用道。

此外，目前進行日光橋至南迴鐵路橋的堤防改善，預計年底前完成，屆時民眾將可從山海鐵馬道的第一鐵路橋集散點開始，行經馬蘭車站、台東糖廠，串聯太平溪右岸步道，順著河畔步道返回經日光寺、光明國小、光明里公園，形成約4.5公里的中型環狀休憩路線，提供居民更完善的休閒遊憩空間，讓身心靈舒壓更健康。

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