解決公墓葬區不足　台東新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆啟用

▲解決傳統墓葬區不足，台東縣府向中央爭取逾2千萬元補助金峰鄉公所新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為因應台東縣金峰鄉原有傳統公墓葬區不足問題，且鄉民對公立殯葬施設需求甚切，台東縣政府向中央爭取逾2千萬元補助金峰鄉公所新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆工程，於19日舉行啟用典禮，兩處傳統部落公墓從未進行規劃且已滿葬的土葬區，轉變為嶄新且具有當地文化特色的骨灰(骸)存放設施。

台東縣長饒慶鈴表示，金峰鄉新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆啟用，是鄉民們長久以來的盼望，以往新興公墓及壢坵公墓皆是傳統公墓僅有土葬區，因現代觀念逐漸改變，縣政府及鄉公所也聽見了鄉民期盼先人往生後能火化入塔的聲音，因此，積極爭取了中央補助1300萬元做壢坵公墓的起掘及興建納骨牆，另外1050萬元興建新興村納骨塔，兩個納骨設施皆具有在地的人文特色、綠美化以及足夠的櫃位，期許能滿足未來金峰鄉對殯葬的需求。

饒慶鈴強調，殯葬設施一向是大家眼中的鄰避設施，但卻又是每一個人必經的生命終點站，有感於縣內各鄉鎮市的殯葬設施大多老舊或不符合現代需求，縣府積極爭取花東基金及內政部的補助計畫，從3年前起至今，補助台東市、卑南鄉、東河鄉、金峰鄉、成功鎮、太麻里鄉、達仁鄉、海端鄉、鹿野鄉及蘭嶼鄉總計約3億1939萬元，挹注用以改善或興建縣內的殯儀館、火化場、公墓及納骨塔(牆)等殯葬設施，期盼不僅能提升及完善殯葬設施的硬體設備，亦將大眾印象中陰森的墓園逐步改善，朝公墓公園化及綠美化的目標邁進，以提供給往生者家屬一個莊嚴且優美的追思場所。

金峰鄉公所說明，該所於原有墓地起掘遷葬後興建新興第三公墓納骨塔，從該塔上可一瞥蔚藍的大海，且與自然景觀和諧地融合在一起，環境自然幽美，配合當地地形，以當地8大頭目之意象與公墓公園化建築概念，降低公墓對居民日常生活的影響，預計可提供 1910 個納骨櫃位，為順應當地信仰櫃位上皆有設計十字架。

另外，也於原有歷坵公墓起掘遷葬後新建歷坵第五公墓納骨牆，採取多元環保葬的理念設計，部分墓地為樹葬區，預計提供1332個貯骨櫃，可滿足金峰鄉日後殯葬需求。